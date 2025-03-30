У Києві побили ветерана за зауваження через російську музику – що відомо

В поліції заявили, що наразі проводиться перевірка.

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Побиття ветерана в Києві / колаж: Главред, фото: скріншот з відео, ua.depositphotos.com

Коротко:

У Києві виник конфлікт між ветераном та компанією відпочиваючих через російську музику

Одна з учасниць конфлікту заявила, що у ветерана полетіла пляшка

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група поліції

У Києві побили ветерана війни та його друзів за зауваження через російську музику. Про це повідомила Мар’яна Чікало, яка представилася волонтеркою ЗСУ.

"Мене-волонтера ЗСУ, мого друга-захисника після важкого поранення, і його дружину ледве не забили до смерті за зауваження стосовно російської музики в публічному місці", — написала вона. відео дня

За її словами, на прохання вимкнути російську музику у ветерана полетіла пляшка.

Водночас, Єлизавета Омельченко, яка, ймовірно, є однією з учасниць конфлікту написала у соцмережі, що музику вимкнули одразу після зауваження.

За її словами, один із чоловіків почав принижувати присутніх, заявивши, що "вони сидять у тилу і нічого не роблять".

Реакція поліції

У поліції Києва підтвердили, що подія відбулася 29 березня ввечері в одному з дворів Голосіївського району столиці.

"Між ветераном та компанією відпочиваючих громадян виник конфлікт, під час якого чоловіку нанесли тілесні ушкодження. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група управління поліції, яка встановила всіх учасників конфлікту. Відомості відносно зазначеної події зареєстровані до журналу єдиного обліку, наразі проводиться перевірка", — йдеться в повідомленні.

Скандали з побиттям військових та ветеранів

Як повідомляв Главред, 9 лютого в Одесі жорстоко побили 72-річну матір загиблого військового. Зазначалось, що жінка прийшла до офісу міської організації "Батьківщина", де їй обіцяли надати угоду на медичне обслуговування компанією "ІнтоСана". Працівниця офісу нібито відмовилася пускати жінку в офіс. Між ними виникла словесна перепалка, після чого вона вдарила в груди матір загиблого воїна.

10 вересня повідомлялось, що у Смілі, що на Черкащині, кримінальний авторитет Вадим Долотенко побив ветерана війни і змусив до публічних вибачень за те, що військовий поставив під сумнів його "авторитет".

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