Помер зірка "Тих, що співають у терні" і "Сьогуна"

Річард Чемберлен не дожив лічені дні до свого 91-річчя.

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Помер Річард Чемберлен - причина смерті актора / колаж: Главред, фото: pexels.com, ua.depositphotos.com

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Коли і чому помер Річард Чемберлен

Що про смерть артиста говорить його партнер

Американський актор, співак і "король міні-серіалів" Річард Чемберлен помер у віці 90 років за два дні до свого Дня народження. Про його смерть повідомив виданню Variety публіцист Харлан Болл.

Річард Чемберлен пішов із життя в суботу, 29 березня, об 11:15 вечора за гавайським часом у Вайманало, Гаваї, де він жив із кінця сімдесятих. Смерть настала внаслідок ускладнень, викликаних інсультом, каже Болл.

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Смерть актора також підтвердив його багаторічний партнер, актор Мартін Раббетт. "Наш любий Річард зараз з янголами. Він вільний і летить до тих, кого він любив, і хто пішов раніше за нас. Яке щастя, що ми знали таку дивовижну і люблячу душу. Любов ніколи не вмирає. І наша любов перебуває під його крилами, піднімаючи його до наступної великої пригоди", - свідчить заява Раббетта.

Помер Річард Чемберлен - причина смерті актора / imdb.com

Річард Чемберлен - володар трьох Золотих глобусів (1963, 1981, 1984), знявся у понад 80 теле- і кінопроєктах, не враховуючи успіхів у театрі та музиці. Найвідоміші роботи Чемберлена: "Доктор Кілдер", "Сьогун", "Ті, що співають у терні", "Копальні царя Соломона" та ін.

Рейчел Ворд і Річард Чемберлен у міні-серіалі Ті, що співають у терні / imdb.com

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