Обраниця Дмитра Кулеби зізналася, як його медійність впливає на їхні стосунки

Світлана Павелецька розповіла, як ставиться до ролі "коханої Кулеби".

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Світлана Павелецька висловилася про медійність Дмитра Кулеби / колаж: Главред, фото: instagram.com/paveletskaya_svitlana

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Павелецька і Кулеба разом понад три роки

Світлана розповіла, що думає про популярність партнера

Українська бізнесвумен і видавчиня Світлана Павелецька перебуває в романтичних стосунках із колишнім міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Під час цього роману Павелецька стала більш публічною персоною, однак популярність у медіа мала для неї і зворотний бік.

Нерідко Світлану позиціонують саме як кохану Кулеби, а не успішну, сучасну жінку. В інтерв'ю для Liga Life вона зізналася, що такий стан речей її ні крапельки не бентежить - її обранець справді відоміший за неї. До того ж Павелецька досить впевнена в собі, щоб оцінювати себе за своїми реальними досягненнями, а не за піаром на популярності партнера.

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"Я до цього ставлюся ок. Тому що розумію, що Дмитро більш медійний. У мене немає комплексу щодо цього. Тому що я знаю, що я доросла і самодостатня людина. Усі свої бізнеси я створювала сама. Ще до того, як почалися наші стосунки з Дмитром. Ні, піаром Дмитра я не займаюся. По-перше, брати з нього гроші - це було б неправильно. Дмитро сам чудовий комунікаційник. Звичайно, ми можемо якісь речі обговорювати вдома", - каже Світлана Павелецька.

Світлана Павелецька висловилася про медійність Дмитра Кулеби / Скриншот YouTube

Перші чутки про роман Дмитра Кулеби та Світлани Павелецької почали з'являтися ще в грудні 2021 року. На той момент політик ще був офіційно одружений з Євгенією Кулебою, з якою виховував двох спільних дітей - Єгора (нар. 2006) і Любов (нар. 2011).

У квітні 2022 року Дмитро і Євгенія розлучилися, а рік потому, у квітні 2023-го, Світлана Павелецька вперше заявила публічно про те, що має стосунки з Кулебою. Нещодавно пара зізналася, що їхній роман міг розпочатися ще 20 років тому, адже познайомилися Дмитро і Світлана ще в студентські роки. Між ними була симпатія, але молоді та амбітні люди тоді були не готові ні до чого серйозного.

Дмитро Кулеба та Світлана Павелецька обмінюються в соцмережах зворушливими зізнаннями в ніжних почуттях / instagram.com/paveletskaya_svitlana

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Хто такий Дмитро Кулеба? Кулеба Дмитро Іванович - український державний діяч та дипломат, міністр закордонних справ України з 4 березня 2020 року і по 5 вересня 2024, член РНБО з 13 березня 2020. Наймолодший в історії голова зовнішньополітичного відомства України. Дмитро Кулеба є постійним представником України при Раді Європи, посол з особливих доручень МЗС України, пише Вікіпедія.

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