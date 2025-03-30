Рус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

Через півтора року після других пологів: відома співачка вагітна третьою дитиною

Анна Підгорна
30 березня 2025, 13:53
193
СолоХа оголосила, що знову готується стати матір'ю.
СолоХа
СолоХа вагітна - співачка повідомила, що чекає на третю дитину / колаж: Главред, фото: instagram.com/soloha_official

Коротко:

  • СолоХа втретє вагітна
  • Співачка вже виховує двох доньок

Українська співачка СолоХа (Тереза Балашова) днями відіграла в Києві сольний концерт. Який, утім, запам'ятається шанувальникам артистки не тільки її сценічною майстерністю та ефектним шоу.

На початку концерту СолоХа вийшла до глядачів із важливим повідомленням. Вона зізналася, що виступу могло й не бути, оскільки під час його підготовки Балашова дізналася, що чекає на третю дитину. Спершу вона вирішила скасувати свої плани на концерт, але потім передумала - вона добре почувається і хоче ділитися своєю радістю і музикою з шанувальниками.

відео дня

Новина про третю вагітність СолоХи з'явилася в блозі музичного каналу M1 в Instagram. У коментарях співачку вітають з успішним виступом і майбутньою появою потомства: "Яка гарна новина! Я вітаю від щирого серця, концерт був просто вау! Легкої вагітності, тепер точно буде хлопчик", "Це просто вау! Легкої вагітності", "Вітаю вас, пані Солоха, легкої вагітності!", "Та невже? Вітаю вас", "Люба наша, вітаю Вас, це неймовірна подія" і т.д.

СолоХа
СолоХа вагітна - співачка повідомила, що чекає на третю дитину / instagram.com/m1ukraine

СолоХа вже виховує двох дітей - доньок Аріану та Евлалію. З батьком старшої співачка розлучилася кілька років тому, оскільки їм довелося будувати стосунки на відстані через кар'єру артистки. Втім, Балашова продовжує підтримувати з ним зв'язок у всьому, що стосується їхньої спільної дитини.

СолоХа зі старшою донькою
СолоХа зі старшою донькою Аріаною / instagram.com/soloha_official

Навесні 2022 року СолоХа на третьому місяці вагітності перенесла викидень. Проте вже за рік артистка поділилася з шанувальниками радісною новиною - вона знову чекає на дитину. Друга донька з'явилася на світ у вересні 2023 року. Її батько - чоловік на ім'я Максим, з яким Балашова перебуває у шлюбі близько чотирьох років. Він - не публічна людина, працює в правоохоронних органах.

молодша донька СолоХи
Молодша донька СолоХи з'явилася на світ на початку вересня 2023 року / instagram.com/soloha_official

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що українська акторка Анастасія Пустовіт пройшла лікування в психлікарні. Вона розкрила обставини, за яких їй знадобилася допомога фахівців.

Також модель і ведуча Олександра Кучеренко, колишня дружина Дмитра Комарова, показала, що робить після розлучення - останні місяці були для неї насиченими значущими подіями.

Читайте також:

Хто така СолоХа?

СолоХа (раніше - Тереза Франк; справжнє ім'я - Тереза Балашова) - українська співачка, ведуча шоу "Модна правда". Відома своїми яскравими образами та незвичайними кліпами. Лауреатка премії "Кришталевий мікрофон". Найспортивніша співачка України (за версією Книги рекордів України).

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

шоу-бізнес новини шоу бізнесу
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
РФ готується атакувати НАТО: ЗМІ назвали першу мету Путіна

РФ готується атакувати НАТО: ЗМІ назвали першу мету Путіна

15:29Світ
На Україну летіло понад тисячу дронів: Зеленський очікує реакції США на терор РФ

На Україну летіло понад тисячу дронів: Зеленський очікує реакції США на терор РФ

14:45Війна
У Москві вибухнув та загорівся лімузин Путіна: ЗМІ розкрили перші деталі

У Москві вибухнув та загорівся лімузин Путіна: ЗМІ розкрили перші деталі

13:06Світ
Реклама

Популярне

Більше
Влупить мороз та сипатиме сніг: синоптики назвали регіони, де різко похолодає

Влупить мороз та сипатиме сніг: синоптики назвали регіони, де різко похолодає

Російська співачка заговорила українською: зал верещав

Російська співачка заговорила українською: зал верещав

Влупив майже 8-бальний шторм: Україну атакувала посилена магнітна буря

Влупив майже 8-бальний шторм: Україну атакувала посилена магнітна буря

"Тупа істота": Віктор Павлік публічно вступив у конфлікт через дружину

"Тупа істота": Віктор Павлік публічно вступив у конфлікт через дружину

Гороскоп на завтра 31 березня: Ракам - кар'єрний успіх, Левам - здійснення мрії

Гороскоп на завтра 31 березня: Ракам - кар'єрний успіх, Левам - здійснення мрії

Останні новини

16:16

Новий етап війни та "м'ясні навали": з'явився похмурий прогноз щодо перемир'я

15:36

"Шантаж" США від України: у The New York Times розкрили деталі Курської операції

15:29

РФ готується атакувати НАТО: ЗМІ назвали першу мету Путіна

15:11

Вапняний наліт більше не з'явиться: чим потрібно обробити унітаз

14:45

На Україну летіло понад тисячу дронів: Зеленський очікує реакції США на терор РФ

Насувається пекло в Україну: синоптик назвала дату різкої зміни погодиНасувається пекло в Україну: синоптик назвала дату різкої зміни погоди
14:14

Трамп може різко змінити позицію щодо України: названо вирішальний факторВідео

13:56

Багато хто навіть не здогадується: скільки років Шевченко прожив у Росії

13:53

Через півтора року після других пологів: відома співачка вагітна третьою дитиною

13:08

У ворога з'явилося підкріплення: ЗСУ повідомили про зміну ситуації біля Торецька

Реклама
13:06

У Москві вибухнув та загорівся лімузин Путіна: ЗМІ розкрили перші деталіВідео

13:04

Секретна співпраця США та України: NYT розкрив, яку допомогу отримав Київ

12:24

Стримування Росії більше не пріоритет для США: ЗМІ опублікували секретний звіт

12:06

Чому 31 березня не можна ходити в гості: яке свято, що не можна робити

11:52

Чи можуть нові ракети Нептун знищити Кримський міст: названо цікавий нюансВідео

11:30

Китайський гороскоп на завтра 31 березня: Кроликам - напади, Півням - ризики

11:15

Перемир'я в Україні стане критичним ударом для економіки РФ - WSJ

11:13

Знижки до 52% на препарати: в МОЗ заявили про зниження цін в аптеках

10:13

Окупанти масово гинуть в Херсонській області: в Атеш розповіли деталі

09:58

Країни Балтії побоюються закінчення війни в Україні - Financial Times

09:41

США хочуть звинуватити Україну: Портников пояснив, що не так з угодою про надра

Реклама
08:58

Скандал у США з листуванням у Signal: Трамп ухвалив остаточне рішення

08:34

ЗСУ відтісняють ворога: аналітики повідомили про успіх на двох напрямках фронту

07:38

Окупанти планують великий наступ у 2025 році: в ISW назвали місця удару

06:15

Влупив майже 8-бальний шторм: Україну атакувала посилена магнітна буря

05:37

Гороскоп на квітень 2025 для Терезів: названо найприбутковіші дніВідео

05:00

Будете здоровими весь рік: що потрібно з'їсти 30 березня, прикмети

04:35

"Росіяни виснажені": експерт назвав головну умову, за якої фронт РФ обвалитьсяВідео

02:58

Які речі в жодному разі не можна прати в машинці: знають одиниці

02:30

Чому краще не паркувати авто в гаражі: автомеханік вказав на небезпеку

01:43

Гороскоп на завтра 31 березня: Ракам - кар'єрний успіх, Левам - здійснення мрії

29 березня, субота
23:34

"Займатиметься саме цим": експерт ошелешив прогнозом наступу ЗСУ на території РФВідео

23:17

В Харкові "приліт" по військовому госпіталю, десятки поранених: нові деталі атакиФотоВідео

21:53

"Тупа істота": Віктор Павлік публічно вступив у конфлікт через дружину

21:18

Харків здригається від вибухів: місто масовано атакують "Шахеди"Відео

21:08

РФ готує резерви: названо чіткі терміни початку наступу РФВідео

21:01

Сестру-мовчунью Єфросиніної Лізу Ющенко кинули в Росії

20:59

Трампу запропонували усунути Волца: в ЗМІ дізналися про рішення президента США

19:46

"Сили досить немалі": в ДПСУ зізналися, чи прорвала РФ кордон на Сумщині

19:38

Влупить мороз та сипатиме сніг: синоптики назвали регіони, де різко похолодає

19:21

"Ситуація гірша, ніж у Бахмуті": у ВР ошелешили подробицями про бої в Курській області

Реклама
19:10

Про аграрні санкції і путінських олігархівПогляд

18:47

Долар раптово "просів": яким буде курс валют 31 березня

18:34

Розбив хоботом скло автівки: на росіянок напав роздратований слон

18:24

Російська співачка заговорила українською: зал верещавВідео

17:51

До Великодня миру не буде: МВФ назвав нові терміни закінчення війни в Україні

17:32

Ворог для штурмів застосовує "дику" тактику: у ЗСУ розповіли деталі

17:18

Бігли один до одного і плакали: чутливе відео повернення дітей з окупаціїФотоВідео

16:43

До середини квітня все зміниться: на які знаки чекають зміни на любовному фронті

16:43

РФ перейшла до нової смертоносної тактики ударів БпЛА по Україні - BILD

16:20

Якщо дозволить Сі Цзіньпін: Кабаєва попросила у Путіна живий подарунок

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Великдень 2025
Закуска на Великдень 2025, яка затьмарить будь-яку стравуЧи можна брати дітей на цвинтарСтрасна п'ятниця-2025: що можна і не можна робитиКоли Чистий четвер у 2025 році в Україні
Цікаве
Спорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській області
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Операція в Курській області
РФ захопила два населені пункти: в DeepState розкрили ситуацію на КурщиніАналітики назвали головну причину успіху наступу росіян на КурщиніПробиралися по газопроводу: ЗСУ розтрощили спецпризначенців РФ під СуджеюОточення військ та вихід ЗСУ з Курської області – перші дані джерел
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти