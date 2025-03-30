Через півтора року після других пологів: відома співачка вагітна третьою дитиною

СолоХа оголосила, що знову готується стати матір'ю.

https://glavred.net/starnews/cherez-poltora-goda-posle-vtoryh-rodov-izvestnaya-pevica-beremenna-tretim-10651643.html Посилання скопійоване

СолоХа вагітна - співачка повідомила, що чекає на третю дитину / колаж: Главред, фото: instagram.com/soloha_official

Коротко:

СолоХа втретє вагітна

Співачка вже виховує двох доньок

Українська співачка СолоХа (Тереза Балашова) днями відіграла в Києві сольний концерт. Який, утім, запам'ятається шанувальникам артистки не тільки її сценічною майстерністю та ефектним шоу.

На початку концерту СолоХа вийшла до глядачів із важливим повідомленням. Вона зізналася, що виступу могло й не бути, оскільки під час його підготовки Балашова дізналася, що чекає на третю дитину. Спершу вона вирішила скасувати свої плани на концерт, але потім передумала - вона добре почувається і хоче ділитися своєю радістю і музикою з шанувальниками.

відео дня

Новина про третю вагітність СолоХи з'явилася в блозі музичного каналу M1 в Instagram. У коментарях співачку вітають з успішним виступом і майбутньою появою потомства: "Яка гарна новина! Я вітаю від щирого серця, концерт був просто вау! Легкої вагітності, тепер точно буде хлопчик", "Це просто вау! Легкої вагітності", "Вітаю вас, пані Солоха, легкої вагітності!", "Та невже? Вітаю вас", "Люба наша, вітаю Вас, це неймовірна подія" і т.д.

СолоХа вагітна - співачка повідомила, що чекає на третю дитину / instagram.com/m1ukraine

СолоХа вже виховує двох дітей - доньок Аріану та Евлалію. З батьком старшої співачка розлучилася кілька років тому, оскільки їм довелося будувати стосунки на відстані через кар'єру артистки. Втім, Балашова продовжує підтримувати з ним зв'язок у всьому, що стосується їхньої спільної дитини.

СолоХа зі старшою донькою Аріаною / instagram.com/soloha_official

Навесні 2022 року СолоХа на третьому місяці вагітності перенесла викидень. Проте вже за рік артистка поділилася з шанувальниками радісною новиною - вона знову чекає на дитину. Друга донька з'явилася на світ у вересні 2023 року. Її батько - чоловік на ім'я Максим, з яким Балашова перебуває у шлюбі близько чотирьох років. Він - не публічна людина, працює в правоохоронних органах.

Молодша донька СолоХи з'явилася на світ на початку вересня 2023 року / instagram.com/soloha_official

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що українська акторка Анастасія Пустовіт пройшла лікування в психлікарні. Вона розкрила обставини, за яких їй знадобилася допомога фахівців.

Також модель і ведуча Олександра Кучеренко, колишня дружина Дмитра Комарова, показала, що робить після розлучення - останні місяці були для неї насиченими значущими подіями.

Читайте також:

Хто така СолоХа? СолоХа (раніше - Тереза Франк; справжнє ім'я - Тереза Балашова) - українська співачка, ведуча шоу "Модна правда". Відома своїми яскравими образами та незвичайними кліпами. Лауреатка премії "Кришталевий мікрофон". Найспортивніша співачка України (за версією Книги рекордів України).

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред