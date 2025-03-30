Терпіння Трампа закінчується: названо дві умови удару по режиму Путіна

Трамп дуже нетерплячий до дій Росії, вважає Олександр Стубб.

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Трамп незадоволений тим, що РФ тягне з припиненням вогню - Стубб / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, скріншот YouTube

Головне із заяви Стубба:

У Трампа закінчується терпіння щодо Росії

США готують нові санкції проти РФ

Сполучені Штати розробляють нові санкції проти агресора Росії, які будуть впроваджені в тому випадку, якщо глава Кремля Володимир Путін відмовиться від припинення вогню або порушить режим перемир'я. Про це заявив президент Фінляндії Александр Стубб.

Як повідомляє Yle, після тривалої зустрічі з Трампом він сказав, що американський президент запропонує посилення санкцій проти РФ.

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"І найближчим часом він запропонує це з підтримкою п'ятдесяти сенаторів у Сполучених Штатах", - зазначив Стубб.

За словами фінського глави держави, терпіння Трампа вичерпується.

"Він дуже нетерплячий до дій Росії, до цієї змови і зволікання з припиненням вогню. Я намагався пояснити, що це цілком нормальна поведінка Росії. Спочатку ви про щось домовляєтеся, а потім знову висуваєте умови", - наголосив Олександр Стубб.

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Як повідомляв Главред, Володимир Путін 27 березня заявив, що окупанти мають намір "дотиснути" армію України і "запропонував" ввести в країні, мовляв, тимчасове зовнішнє управління під егідою ООН. Також він назвав Зеленського "нелегітимним" президентом і "закликав" до "виборів".

Трамп розлютився через заяву Путіна про Зеленського і пригрозив Кремлю санкціями проти російської нафти.

Утім, Трамп також заявив про "дуже хороші" стосунки з Путіним і що "гнів швидко розсіюється... якщо він (Путін, - ред.) робить правильні речі".

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росію, яка не дотримується перемир'я, треба дотискати. Путін має дати своїм окупантам реальний наказ на припинення вогню.

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