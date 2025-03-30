Новий етап війни та 'м'ясні навали': з'явився похмурий прогноз щодо перемир'я

Про що сказав Коваленко:
- Замороження війни призведе до нового етапу бойових дій та відновлення ресурсів РФ
- Мобілізаційний потенціал РФ більший за український
- Ймовірність третьої світової буде лише зростати
Якщо війна буде заморожена на поточній лінії розмежування, вона неминуче відновиться, причому з ще більшою інтенсивністю та жорстокістю. Це пояснюється тим, що Росія отримає час для накопичення ресурсів. Хоча Україна також продовжить зміцнювати свої сили, вона не зможе наростити їх у такому ж обсязі, як РФ. Про це під час чату на Главреді заявив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.
За його словами, йдеться не лише про відновлення військової техніки та механізованих підрозділів завдяки російському ОПК, а й про мобілізаційний потенціал. У РФ мобілізація продовжиться безперешкодно, тоді як в Україні питання призову постійно викликає дискусії. Росія здатна щомісяця мобілізувати 30–40 тисяч осіб, що протягом року може дати додаткові 500–600 тисяч військових.
"І тоді за рік "перемир'я" у Росії буде 1 млн 200 тисяч осіб особового складу сухопутних військ. Чи зможемо ми щось протиставити такій навалі? Адже тоді Росія буде не просто воювати піхотою і влаштовувати "м'ясні штурми", а буде використовувати "м'ясну навалу", величезні хвилі таких навал.Крім того, це створить загрозу третьої світової війни, і ця загроза буде виходити не тільки від Росії, яка може здійснити операцію проти Польщі, країн Балтії або Фінляндії", - сказав аналітик.
Коваленко наголосив, що загроза може походити і від інших союзників Росії, зокрема Ірану та Північної Кореї. Наразі весь світ стежить за тим, як вирішується ситуація з державою-агресором і терористичною країною, яка окупувала чужі території, порушила міжнародне право та підірвала основи Вестфальської системи міжнародних відносин.
"Століття просто зруйновані діями Російської Федерації. Диктатури і тоталітарні режими спостерігають за цим, мотивуються і надихаються цим прикладом. І вони можуть почати діяти так само", - резюмував експерт.
Дивіться відео, в якому Олександр Коваленко розповів про перспективи перемир'я та нові можливі операції ЗСУ на території Росії:
Війна в Україні - що відомо про ситуацію на фронті
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російська окупаційна армія активізувала бойові дії в Торецьку та намагається оточити місто з флангів. Про це повідомив заступник командира 1-го механізованого батальйону 42-ї окремої механізованої бригади Святослав Лесюк.
Військові 80-ї окремої мотострілецької бригади збройних сил РФ зазнають втрат під час навчань із форсування водних перешкод у Херсонській області. Як повідомив агент "Атеш" із лав цієї бригади, новобранців відправляють із тренувального табору в Криму для штурмових операцій на островах у дельті Дніпра.
Українські сили оборони нещодавно досягли просування в північно-західній частині Бєлгородської області РФ. Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що геолокаційні кадри від 29 березня підтверджують просування ЗСУ в східну частину населеного пункту Попівка. Водночас російські блогери повідомляють про продовження атак українських військ поблизу цього села та сусідньої Демидівки.
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Хто такий Олександр Коваленко
Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".
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