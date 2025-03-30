Новий етап війни та 'м'ясні навали': з'явився похмурий прогноз щодо перемир'я

В разі замороження війни в Україні, РФ зможе відновити свої ресурси і застосовуючи тактику "м'ясних навалів" почне новий етап війни, зазначив аналітик.

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Чим обернеться для України замороження війни по лінії розмежування / Колаж: Главред, фото: 199 навчальний центр ДШВ, 22 окерма механізована бригада

Про що сказав Коваленко:

Замороження війни призведе до нового етапу бойових дій та відновлення ресурсів РФ

Мобілізаційний потенціал РФ більший за український

Ймовірність третьої світової буде лише зростати

Якщо війна буде заморожена на поточній лінії розмежування, вона неминуче відновиться, причому з ще більшою інтенсивністю та жорстокістю. Це пояснюється тим, що Росія отримає час для накопичення ресурсів. Хоча Україна також продовжить зміцнювати свої сили, вона не зможе наростити їх у такому ж обсязі, як РФ. Про це під час чату на Главреді заявив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

За його словами, йдеться не лише про відновлення військової техніки та механізованих підрозділів завдяки російському ОПК, а й про мобілізаційний потенціал. У РФ мобілізація продовжиться безперешкодно, тоді як в Україні питання призову постійно викликає дискусії. Росія здатна щомісяця мобілізувати 30–40 тисяч осіб, що протягом року може дати додаткові 500–600 тисяч військових.

"І тоді за рік "перемир'я" у Росії буде 1 млн 200 тисяч осіб особового складу сухопутних військ. Чи зможемо ми щось протиставити такій навалі? Адже тоді Росія буде не просто воювати піхотою і влаштовувати "м'ясні штурми", а буде використовувати "м'ясну навалу", величезні хвилі таких навал.Крім того, це створить загрозу третьої світової війни, і ця загроза буде виходити не тільки від Росії, яка може здійснити операцію проти Польщі, країн Балтії або Фінляндії", - сказав аналітик.

Коваленко наголосив, що загроза може походити і від інших союзників Росії, зокрема Ірану та Північної Кореї. Наразі весь світ стежить за тим, як вирішується ситуація з державою-агресором і терористичною країною, яка окупувала чужі території, порушила міжнародне право та підірвала основи Вестфальської системи міжнародних відносин.

"Століття просто зруйновані діями Російської Федерації. Диктатури і тоталітарні режими спостерігають за цим, мотивуються і надихаються цим прикладом. І вони можуть почати діяти так само", - резюмував експерт.

Дивіться відео, в якому Олександр Коваленко розповів про перспективи перемир'я та нові можливі операції ЗСУ на території Росії:

Війна в Україні - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російська окупаційна армія активізувала бойові дії в Торецьку та намагається оточити місто з флангів. Про це повідомив заступник командира 1-го механізованого батальйону 42-ї окремої механізованої бригади Святослав Лесюк.

Військові 80-ї окремої мотострілецької бригади збройних сил РФ зазнають втрат під час навчань із форсування водних перешкод у Херсонській області. Як повідомив агент "Атеш" із лав цієї бригади, новобранців відправляють із тренувального табору в Криму для штурмових операцій на островах у дельті Дніпра.

Українські сили оборони нещодавно досягли просування в північно-західній частині Бєлгородської області РФ. Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що геолокаційні кадри від 29 березня підтверджують просування ЗСУ в східну частину населеного пункту Попівка. Водночас російські блогери повідомляють про продовження атак українських військ поблизу цього села та сусідньої Демидівки.

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Хто такий Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

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