Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Новий етап війни та "м'ясні навали": з'явився похмурий прогноз щодо перемир'я

Юрій Берендій
30 березня 2025, 16:16
428
В разі замороження війни в Україні, РФ зможе відновити свої ресурси і застосовуючи тактику "м'ясних навалів" почне новий етап війни, зазначив аналітик.
Новий етап війни та 'м'ясні навали': з'явився похмурий прогноз щодо перемир'я
Чим обернеться для України замороження війни по лінії розмежування / Колаж: Главред, фото: 199 навчальний центр ДШВ, 22 окерма механізована бригада

Про що сказав Коваленко:

  • Замороження війни призведе до нового етапу бойових дій та відновлення ресурсів РФ
  • Мобілізаційний потенціал РФ більший за український
  • Ймовірність третьої світової буде лише зростати

Якщо війна буде заморожена на поточній лінії розмежування, вона неминуче відновиться, причому з ще більшою інтенсивністю та жорстокістю. Це пояснюється тим, що Росія отримає час для накопичення ресурсів. Хоча Україна також продовжить зміцнювати свої сили, вона не зможе наростити їх у такому ж обсязі, як РФ. Про це під час чату на Главреді заявив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

За його словами, йдеться не лише про відновлення військової техніки та механізованих підрозділів завдяки російському ОПК, а й про мобілізаційний потенціал. У РФ мобілізація продовжиться безперешкодно, тоді як в Україні питання призову постійно викликає дискусії. Росія здатна щомісяця мобілізувати 30–40 тисяч осіб, що протягом року може дати додаткові 500–600 тисяч військових.

"І тоді за рік "перемир'я" у Росії буде 1 млн 200 тисяч осіб особового складу сухопутних військ. Чи зможемо ми щось протиставити такій навалі? Адже тоді Росія буде не просто воювати піхотою і влаштовувати "м'ясні штурми", а буде використовувати "м'ясну навалу", величезні хвилі таких навал.Крім того, це створить загрозу третьої світової війни, і ця загроза буде виходити не тільки від Росії, яка може здійснити операцію проти Польщі, країн Балтії або Фінляндії", - сказав аналітик.

Коваленко наголосив, що загроза може походити і від інших союзників Росії, зокрема Ірану та Північної Кореї. Наразі весь світ стежить за тим, як вирішується ситуація з державою-агресором і терористичною країною, яка окупувала чужі території, порушила міжнародне право та підірвала основи Вестфальської системи міжнародних відносин.

"Століття просто зруйновані діями Російської Федерації. Диктатури і тоталітарні режими спостерігають за цим, мотивуються і надихаються цим прикладом. І вони можуть почати діяти так само", - резюмував експерт.

Дивіться відео, в якому Олександр Коваленко розповів про перспективи перемир'я та нові можливі операції ЗСУ на території Росії:

Війна в Україні - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російська окупаційна армія активізувала бойові дії в Торецьку та намагається оточити місто з флангів. Про це повідомив заступник командира 1-го механізованого батальйону 42-ї окремої механізованої бригади Святослав Лесюк.

Військові 80-ї окремої мотострілецької бригади збройних сил РФ зазнають втрат під час навчань із форсування водних перешкод у Херсонській області. Як повідомив агент "Атеш" із лав цієї бригади, новобранців відправляють із тренувального табору в Криму для штурмових операцій на островах у дельті Дніпра.

Українські сили оборони нещодавно досягли просування в північно-західній частині Бєлгородської області РФ. Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що геолокаційні кадри від 29 березня підтверджують просування ЗСУ в східну частину населеного пункту Попівка. Водночас російські блогери повідомляють про продовження атак українських військ поблизу цього села та сусідньої Демидівки.

Інші новини:

Хто такий Олександр Коваленко

Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Олександр Коваленко Фронт
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Окупанти зайняли частину Торецька, ситуація напружена - МВА

Окупанти зайняли частину Торецька, ситуація напружена - МВА

17:15Фронт
"Я дуже злий": Трамп різко відповів Путіну і готує удар по Росії - NBC

"Я дуже злий": Трамп різко відповів Путіну і готує удар по Росії - NBC

17:13Війна
"Мирний" план Трампа: Коваленко зробив прогноз про нові удари Росії

"Мирний" план Трампа: Коваленко зробив прогноз про нові удари Росії

17:05Війна
Реклама

Популярне

Більше
Влупить мороз та сипатиме сніг: синоптики назвали регіони, де різко похолодає

Влупить мороз та сипатиме сніг: синоптики назвали регіони, де різко похолодає

Російська співачка заговорила українською: зал верещав

Російська співачка заговорила українською: зал верещав

Влупив майже 8-бальний шторм: Україну атакувала посилена магнітна буря

Влупив майже 8-бальний шторм: Україну атакувала посилена магнітна буря

Гороскоп на завтра 31 березня: Ракам - кар'єрний успіх, Левам - здійснення мрії

Гороскоп на завтра 31 березня: Ракам - кар'єрний успіх, Левам - здійснення мрії

"Тупа істота": Віктор Павлік публічно вступив у конфлікт через дружину

"Тупа істота": Віктор Павлік публічно вступив у конфлікт через дружину

Останні новини

17:47

Гороскоп на тиждень з 31 березня по 6 квітня: Риб обсиплять ласкою, Дівам - успіх

17:17

Помер зірка "Тих, що співають у терні" і "Сьогуна"

17:15

Окупанти зайняли частину Торецька, ситуація напружена - МВА

17:13

"Я дуже злий": Трамп різко відповів Путіну і готує удар по Росії - NBCВідео

17:05

"Мирний" план Трампа: Коваленко зробив прогноз про нові удари РосіїВідео

Насувається пекло в Україну: синоптик назвала дату різкої зміни погодиНасувається пекло в Україну: синоптик назвала дату різкої зміни погоди
16:43

Орбан прийме Нетаньягу в Угорщині, незважаючи на ордер Гааги

16:27

Обраниця Дмитра Кулеби зізналася, як його медійність впливає на їхні стосунки

16:25

Таємний удар ATACMS по Кримському мосту: в NYT розповіли про план атаки

16:16

Новий етап війни та "м'ясні навали": з'явився похмурий прогноз щодо перемир'яВідео

Реклама
15:36

"Шантаж" США від України: у The New York Times розкрили деталі Курської операції

15:29

РФ готується атакувати НАТО: ЗМІ назвали першу мету Путіна

15:11

Вапняний наліт більше не з'явиться: чим потрібно обробити унітаз

14:45

На Україну летіло понад тисячу дронів: Зеленський очікує реакції США на терор РФ

14:14

Трамп може різко змінити позицію щодо України: названо вирішальний факторВідео

13:56

Багато хто навіть не здогадується: скільки років Шевченко прожив у Росії

13:53

Через півтора року після других пологів: відома співачка вагітна третьою дитиною

13:08

У ворога з'явилося підкріплення: ЗСУ повідомили про зміну ситуації біля Торецька

13:06

У Москві вибухнув та загорівся лімузин Путіна: ЗМІ розкрили перші деталіВідео

13:04

Секретна співпраця США та України: NYT розкрив, яку допомогу отримав Київ

12:24

Стримування Росії більше не пріоритет для США: ЗМІ опублікували секретний звіт

Реклама
12:06

Чому 31 березня не можна ходити в гості: яке свято, що не можна робити

11:52

Чи можуть нові ракети Нептун знищити Кримський міст: названо цікавий нюансВідео

11:30

Китайський гороскоп на завтра 31 березня: Кроликам - напади, Півням - ризики

11:15

Перемир'я в Україні стане критичним ударом для економіки РФ - WSJ

11:13

Знижки до 52% на препарати: в МОЗ заявили про зниження цін в аптеках

10:13

Окупанти масово гинуть в Херсонській області: в Атеш розповіли деталі

09:58

Країни Балтії побоюються закінчення війни в Україні - Financial Times

09:41

США хочуть звинуватити Україну: Портников пояснив, що не так з угодою про надра

08:58

Скандал у США з листуванням у Signal: Трамп ухвалив остаточне рішення

08:34

ЗСУ відтісняють ворога: аналітики повідомили про успіх на двох напрямках фронту

07:38

Окупанти планують великий наступ у 2025 році: в ISW назвали місця удару

06:15

Влупив майже 8-бальний шторм: Україну атакувала посилена магнітна буря

05:37

Гороскоп на квітень 2025 для Терезів: названо найприбутковіші дніВідео

05:00

Будете здоровими весь рік: що потрібно з'їсти 30 березня, прикмети

04:35

"Росіяни виснажені": експерт назвав головну умову, за якої фронт РФ обвалитьсяВідео

02:58

Які речі в жодному разі не можна прати в машинці: знають одиниці

02:30

Чому краще не паркувати авто в гаражі: автомеханік вказав на небезпеку

01:43

Гороскоп на завтра 31 березня: Ракам - кар'єрний успіх, Левам - здійснення мрії

29 березня, субота
23:34

"Займатиметься саме цим": експерт ошелешив прогнозом наступу ЗСУ на території РФВідео

23:17

В Харкові "приліт" по військовому госпіталю, десятки поранених: нові деталі атакиФотоВідео

Реклама
21:53

"Тупа істота": Віктор Павлік публічно вступив у конфлікт через дружину

21:18

Харків здригається від вибухів: місто масовано атакують "Шахеди"Відео

21:08

РФ готує резерви: названо чіткі терміни початку наступу РФВідео

21:01

Сестру-мовчунью Єфросиніної Лізу Ющенко кинули в Росії

20:59

Трампу запропонували усунути Волца: в ЗМІ дізналися про рішення президента США

19:46

"Сили досить немалі": в ДПСУ зізналися, чи прорвала РФ кордон на Сумщині

19:38

Влупить мороз та сипатиме сніг: синоптики назвали регіони, де різко похолодає

19:21

"Ситуація гірша, ніж у Бахмуті": у ВР ошелешили подробицями про бої в Курській області

19:10

Про аграрні санкції і путінських олігархівПогляд

18:47

Долар раптово "просів": яким буде курс валют 31 березня

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Війна з Росією
Карта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомога
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Операція в Курській області
Оточення військ та вихід ЗСУ з Курської області – перші дані джерелРФ захопила два населені пункти: в DeepState розкрили ситуацію на КурщиніАналітики назвали головну причину успіху наступу росіян на КурщиніПробиралися по газопроводу: ЗСУ розтрощили спецпризначенців РФ під Суджею
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Великдень 2025
Страсна п'ятниця-2025: що можна і не можна робитиКоли Чистий четвер у 2025 році в УкраїніЗакуска на Великдень 2025, яка затьмарить будь-яку стравуЧи можна брати дітей на цвинтар
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти