Майже по всій Україні будуть зливи: синоптики назвали регіони, де буде сухо

Погода у Львові буде найхолоднішою. Там температура повітря може впасти до +5 градусів.

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Прогноз погоди в Україні на 31 березня / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода вночі 31 березня

Де температура повітря підвищиться до +18 градусів

Де синоптики прогнозують дощі та туман

Погода в Україні 31 березня буде дощовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптик Ігор Кібальчич попереджає про те, що у східних областях будуть значні опади. Лише у південно-західних областях істотних опадів не буде. Вночі та вранці можливий туман.

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Хто такий Ігор Кібальчич Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

Прогноз погоди в Україні на 31 березня / фото: ventusky

Погода 31 березня

В Україні 31 березня буде хмарно з проясненнями. У цей день синоптики прогнозують дощі у західних, південних, центральних та східних областях. Вітер буде східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 4-9° тепла, у південно-східній частині до 11°; вдень 10-15°, у південних та центральних областях 13-18°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +19

За даними meteoprog, 31 березня в Україні буде достатньо тепло. Найтепліше буде у Луганській області. Там температура повітря підвищиться до +8...+19 градусів. Найнижча температура буде у Львівській області. Там температура повітря опуститься до +5...+10 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 31 березня / фото: meteoprog

Погода 31 березня у Києві

У Києві 31 березня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день прогнозують дощ. Вітер в цей день буде східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура по області вночі 4-9° тепла, вдень 10-15°; у Києві вночі 7-9° тепла, вдень 13-15°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 31 березня / фото: meteoprog

Погода в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, буде мороз -3 градуси і дощі – стало відомо, у яких регіонах буде похолодання. Не усі області України накриє суттєве потепління – у деяких регіонах ще будуть морози. Також подекуди в нашій державі очікуються дощі.

Також раніше повідомлялося, що дощі литимуть в кількох областях – в Україні різко зміниться погода. Низку областей нашої держави накриють опади – синоптикиня сказала, де вони будуть.

Нагадаємо, Україну накрило різке потепління – синоптики назвали регіони, де литимуть дощі. Погода на Закарпатті буде найтеплішою. Там температура повітря підвищиться до +15 градусів.

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Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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