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Зірка "Довбуша" зізнався, чи готовий служити та чому зараз не на фронті

Анна Підгорна
31 березня 2025, 00:29
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Олексій Гнатковський розповів про мобілізацію та волонтерство.
Олексій Гнатковський
Олексій Гнатковський висловився про свою мобілізацію і волонтерство / колаж: Главред, фото: instagram.com/oleksiygnatkovskiy

Короткий зміст:

  • Гнатковський думає про військову службу і спілкується про це із захисниками
  • Однак артист зізнається, що свідомо поки що не поспішає у війська

Український актор Олексій Гнатковський підтримує думку про те, що в умовах повномасштабної війни кожен в Україні має бути "або в ЗСУ, або для ЗСУ". Іншими словами: всі свої сили треба докладати для наближення перемоги - на фронті чи в тилу.

В інтерв'ю для проєкту ТСН.ua "Наодинці" артист зізнався, що дедалі більше почав замислюватися про мобілізацію. Під час волонтерської роботи він познайомився з багатьма військовими, які допомогли зрозуміти всі тонкощі та нюанси.

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"Я часто думаю про це (про службу - прим. редактора). Я підтримую зв'язок з багатьма бригадами, тому що я по волонтерській лінії часто це роблю, я часто їжджу на фронт. Я вже говорив з багатьма друзями, що в мене є варіанти куди. Я розумію місце, я розумію напрямок... Я розумію, де може бути це ефективним", - розповів Гнатковський.

Олексій Гнатковський
Олексій Гнатковський висловився про свою мобілізацію і волонтерство / Скриншот YouTube

Утім, від думок до дій Олексій переходити не поспішає. Він пояснив це тим, що його просвітницька діяльність (театр) і волонтерська діяльність (актор, серед іншого, виступає в якості ведучого на благодійних аукціонах на користь ЗСУ - прим. редактора) має більш значущий внесок у наближення перемоги, ніж він міг би принести користі на фронті.

"Мене зупиняє те, що я зараз в театрі працюю. Це не те, що означає, що воно мені не дає це зробити. Я розумію, що, ведучи аукціони, які я зараз роблю для перемоги, це великі кошти. Коли збираєш за вечір 18 млн грн, я на фронті цього не зроблю. Звідси мені вдається більше закумулювати коштів, граючи свої вистави. Ми віддаємо зароблені кошти на ЗСУ, і це сума приблизно там від 300 до 500 тисяч грн в місяць. Будучи там, мені буквально бюрократія буде заважати це робити", - переконаний актор.

Олексій Гнатковський
Олексій Гнатковський часто публікує в соціальних мережах звіти з благодійних заходів, у яких він брав участь / instagram.com/oleksiygnatkovskiy

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Хто такий Олексій Гнатковський?

Олексій Гнатковський - український актор кіно і театру. З 2004 року служить в Івано-Франківському національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка. Заслужений артист України (2014). Найбільш відомий завдяки ролі у фільмі "Довбуш" (2023). У 2023 році став диктором Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності.

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