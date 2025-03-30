"Буде місцевий пахан": експерт оцінив імовірність розпаду Росії

Що сказав Коваленко:
- Розпад Росії малоймовірний
- Росія перетвориться на "Російську Феодалізацію"
Перспектива розпаду Росії не проглядається, проте в країні-агресорі посилиться децентралізація, а в кожній республіці буде свій керівник. Держава може стати "Російською Феодалізацією". Про це заявив військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко.
Під час чату на Главреді він розповів про те, що на Росію, скоріше, чекає не розпад, а "феодалізація".
"Я ніколи не вірив у розпад Росії і не бачу такої перспективи. Але те, що Російська Федерація може перетворитися на "Російську Феодалізацію", це факт. Тобто будуть феодальні наділи в кожній області, в кожному окрузі, в кожній республіці буде свій місцевий олігарх, пахан. Буде феодальний устрій, ніякої децентралізації", - зазначив аналітик.
Також він додав, що влада в країні максимально централізована, тому буде "відкат".
"Коли Путін прийшов до влади, у Росії почався процес централізації влади, і зараз він досяг свого піку. У майбутньому буде навпаки - децентралізація на рівні феодальних наділів, тобто "Російська Феодалізація", - підкреслив Олександр Коваленко.
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Хто такий Олександр Коваленко
Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".
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