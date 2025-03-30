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"Буде місцевий пахан": експерт оцінив імовірність розпаду Росії

Андрій Ганчук
30 березня 2025, 20:04
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На Росію чекає децентралізація влади, вважає Олександр Коваленко.
Путін, Росія
За Путіна влада в РФ стала централізованою, але піде "відкат" - Коваленко / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, ua.depositphotos.com

Що сказав Коваленко:

  • Розпад Росії малоймовірний
  • Росія перетвориться на "Російську Феодалізацію"

Перспектива розпаду Росії не проглядається, проте в країні-агресорі посилиться децентралізація, а в кожній республіці буде свій керівник. Держава може стати "Російською Феодалізацією". Про це заявив військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко.

Під час чату на Главреді він розповів про те, що на Росію, скоріше, чекає не розпад, а "феодалізація".

"Я ніколи не вірив у розпад Росії і не бачу такої перспективи. Але те, що Російська Федерація може перетворитися на "Російську Феодалізацію", це факт. Тобто будуть феодальні наділи в кожній області, в кожному окрузі, в кожній республіці буде свій місцевий олігарх, пахан. Буде феодальний устрій, ніякої децентралізації", - зазначив аналітик.

Також він додав, що влада в країні максимально централізована, тому буде "відкат".

"Коли Путін прийшов до влади, у Росії почався процес централізації влади, і зараз він досяг свого піку. У майбутньому буде навпаки - децентралізація на рівні феодальних наділів, тобто "Російська Феодалізація", - підкреслив Олександр Коваленко.

Дивіться чат з Олександром Коваленком на Главреді:

Сценарій розпаду Росії - новини за темою:

Як повідомляв Главред, колишній заступник міністра з питань окупованих територій Георгій Тука говорив, що протягом 3-5 років можуть з'явитися передумови для дестабілізації ситуації в РФ. Але поки що таких підстав немає.

Росія може піти шляхом розпаду Російської імперії, вважає колишній заступник голови СБУ, генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун. Країна може зіткнутися з серйозними неприємностями через етнічні та економічні проблеми.

Росія завалиться за 8 місяців, якщо наростити удари по її території та посилити міжнародний тиск, припустив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк. На його думку, крах російської держави можливий навіть цього року.

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Хто такий Олександр Коваленко

Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

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