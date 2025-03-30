Як воюватиме РФ у другому півріччі 2025-го: Коваленко розкрив плани ворога

ЗСУ потрібно перейти на засоби ураження, що завдаватимуть найбільше шкоди піхоті ворога.

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Росія воюватиме піхотою / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, 128-ма окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада

Головне із заяви експерта:

У 2025 році Росія воюватиме піхотою

Україні потрібно робити акцент на засоби зі знищення піхоти

ЗСУ обмежені в можливостях використання протипіхотних мін

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко припустив, як і чим воюватиме країна-агресор Росія у другому півріччі 2025-го, якщо припинення вогню не відбудеться.

За його словами, бойові дії відбуватимуться виключно піхотною компонентою.

"У принципі, це було очікувано. Наприкінці 2024 року я писав, що Росія воюватиме виключно піхотою. І ми маємо до цього готуватися і робити акцент на засоби зі знищення піхоти - як в обороні, тобто утворення гіпертрофованих протипіхотних загороджень на основних і ймовірних напрямках просування російських військ, так і перехід на засоби ураження, що завдаватимуть найбільше шкоди піхоті ворога: батальйонній артилерії, компактним реактивним системам залпового вогню, касетним бойовим частинам, великій кількості осколкових елементів у засобах ураження, наприклад FPV-дронам. І, звичайно, потрібні протипіхотні загородження в обороні, навіть колючий дріт, який працює ідеально", - сказав він на чаті в Главреді.

Експерт також розповів, що не розуміє чому на четвертий рік повномасштабної війни з Росією Україна досі виконує Оттавську конвенцію щодо протипіхотних мін.

"Ми обмежені в можливостях використання протипіхотних мін. Попри те, що Польщі нікуди поспішати, вона вже ставить питання про вихід з Оттавської конвенції. Так само - країни Балтії (Литва, Латвія, Естонія). Натомість Україна на законодавчому рівні навіть не порушувала це питання, а вона є підписантом і ратифікатором Оттавської конвенції. Особисто я не розумію, чому ми цього не робимо", - підсумував Коваленко.

Дивіться відео, в якому Олександр Коваленко розповів про перспективи перемир'я та нові можливі операції ЗСУ на території Росії:

Припинення вогню - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна погодилася на припинення вогню, щоб довести, що країна-агресорка Росія на такий крок не піде. Російський диктатор Володимир Путін не готовий до цього.

Зеленський також розповів, що Росія хоче взяти під контроль стратегічно важливий продуктовий коридор у Чорному морі. За його словами, для РФ припинення вогню в Чорному морі важливе, адже окупанти вже давно не контролюють цей коридор.

Водночас, заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква заявив, що якщо Росія порушить домовленості про морське перемир'я, США повинні відреагувати відповідними заходами.

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Хто такий Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

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