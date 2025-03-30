"Шантаж" США від України: у The New York Times розкрили деталі Курської операції

Ймовірно, Україна не попереджала Штати про наміри провести військову операцію в Курській області, пише NYT.

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США не припинили військову допомогу Україні після початку операції на Курщині / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Офіс президента України

Головне з матеріалу The New York Times:

Україна сама вирішила провести операцію на Курщині

США вважають, що Україна пішла на нібито шантаж Вашингтона

Україна, можливо, вирішила не попереджати Сполучені Штати Америки про початок військової операції Сил оборони в Курській області. У Вашингтоні вважали, що це "шантаж", але продовжили надавати Києву військову підтримку.

Позиція Штатів щодо операцій на території РФ

У матеріалі The New York Times йдеться про те, що в березні 2024 року американці дізналися про намір українців провести операцію на південному заході агресора Росії.

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Тоді представник ЦРУ в Києві нібито попередив керівника ГУР Кирила Буданова про те, що в разі операції на російській території Сила оборони не зможуть застосовувати американські розвіддані та озброєння.

Як почалася операція в Курській області

Як стверджують журналісти, операція в Курській області, мовляв, почалася в момент ротації американських керівників. Зокрема, 9 серпня в німецькому Вісбадені завершив свою місію генерал Антоніо Агуто, а 10 серпня залишив свою посаду представник ЦРУ в Києві.

Нібито саме тоді головком ЗСУ Сирський направив війська до Курської області, а Київ "використовував американське озброєння".

Реакція США на Курську операцію

За даними журналістів, Штати вважали, що такий крок України є нібито порушенням домовленостей.

"Це був не майже шантаж. Це був справжній шантаж", - каже один із колишній високопоставлених чиновників Пентагону.

Утім, Штати не припинили передавати Україні допомогу, зокрема з РСЗВ HIMARS і розвідкою. Як стверджують у NYT, американці вважали, що припинення допомоги могло б "призвести до катастрофи для українських військ".

Що відомо про Пентагон / Інфографіка: Главред

Операція ЗСУ в Курській області - новини за темою:

Як повідомляв Главред, у Держприкордонслужбі раніше заявили, що війська РФ намагаються перенести бойові дії з Курської області в Україну. Ворожі диверсійно-розвідувальні групи намагаються заходити на українську територію не лише на півночі Сумської області, а й ближче до південної та південно-східної ділянок регіону.

Головком Олександр Сирський повідомляв, що провів роботу в Сумській області. За його словами, українські воїни продовжують проводити оборонну операцію, яка включає і контратакуючі дії.

Якщо окупанти витіснять Сили оборони з Курської області, вони будуть наступати на Сумщину, вважає нардеп від Слуги народу Олександр Юрченко. Депутат не виключив і наступу на Харківщину з Бєлгородської області.

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Що відомо про операцію ЗСУ в Курській області? Операція ЗСУ в Курській області - військові заходи України, спрямовані на вирішення питань безпеки своєї країни на території агресора Росії. Українські військові 6 серпня 2024 року перетнули українсько-російський кордон і розпочали бойові дії в Курській області. На певному етапі операції Сили оборони України контролювали понад 82 населених пункти. Прорив углиб російської території становив понад 35 кілометрів. Пізніше російські війська відновили контроль над частиною втрачених районів на Курщині. Цілі ЗСУ - відтягування російських військ із фронту в Україні та примус Росії до справедливого миру. Бої тривають.

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