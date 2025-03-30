'Путіну плювати на дипломатію': Зеленський зробив заяву про припинення вогню

Путін ігнорує американську пропозицію про безумовне припинення вогню.

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Зеленський про режим припинення вогню / колаж: Главред, фото: Офіс президента, kremlin.ru

Головне із заяви президента:

РФ щодня обстрілює Україну

Це показує, що Путіну плювати на дипломатію

Потрібно збільшити тиск на Росію

Країна-агресор Росія у відповідь на пропозицію припинення вогню щодня атакує Україну дронами, бомбами, артилерією та балістикою. Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

Він наголосив, що за сьогоднішній день, на жаль, уже є удари та обстріли.

відео дня

"Географія та жорстокість російських ударів не просто іноді, а буквально кожного дня, кожної ночі показує, наскільки Путіну плювати на дипломатію. Ми вже кілька тижнів маємо саме американську пропозицію про безумовне припинення вогню. І щодоби фактично у відповідь на цю пропозицію - російські дрони, російські бомби, артилерійські обстріли, балістика", - зазначив президент.

За його словами, Росія заслуговує на збільшення тиску на неї – "заслуговує на всі жорсткі кроки, які можуть зламати російську здатність воювати й підтримувати цю їхню систему, яка не хоче нічого, крім війни".

"Санкції проти Росії потрібні. Більше сили ППО для України потрібно. Більше взаємодії та єдності між усіма партнерами потрібно", - підсумував Зеленський.

Вечірнє відеозвернення Зеленського - відео:

Припинення вогню в Україні - що відомо

Як повідомляв Главред, Володимир Зеленський говорив, що Україна погоджується розширити припинення вогню і на удари по усіх цивільних об'єктах, а не лише енергетичних. Якщо РФ підтримає такий крок, Київ висуне список об'єктів, по яких ворог не зможе завдавати удару.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що країна-агресор Росія готова погодитися на припинення вогню в Чорному морі, але в обмін на зняття санкцій.

Президент України також повідомляв, що Україна погодилася на припинення вогню, щоб довести, що країна-агресорка Росія на такий крок не піде. Російський диктатор Володимир Путін не готовий до цього.

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Режим припинення вогню в Україні Президент України Володимир Зеленський 14 березня заявив, що Київ отримав американську пропозицію щодо припинення вогню в небі, на морі та на фронті. За його словами, ця ініціатива може стати основою для швидкого руху до безпеки, завершення війни та встановлення надійного миру. Також президент США Дональд Трамп заявив, що ситуація з припиненням вогню в Україні розвивається позитивно. США досягли угоди про перемир’я з Україною і працюють над аналогічною домовленістю з Росією. У свою чергу прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що Володимиру Путіну не можна дозволяти маніпулювати питанням припинення вогню. Він зазначив, що Кремль ігнорує пропозиції Дональда Трампа, що свідчить про несерйозність намірів Москви щодо миру.

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