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Чому 31 березня не можна ходити в гості: яке свято, що не можна робити

Віталій Кірсанов
30 березня 2025, 12:06
47
Доброю прикметою вважалося купити якісь нові речі 31 березня.
31 березня
31 березня: яке свято, день ангела і що не можна робити / Колаж Главред, фото: pixabay.com, скріншот YouTube

Ви дізнаєтеся:

  • Яке церковне свято 31 березня
  • Народні прикмети
  • Що не можна робити 31 березня

31 березня православна церква України вшановує священномученика Іпатія Гангрського, преподобного чудотворця Іпатія Києво-Печерського, преподобного Аполлонія Єгипетського. Цього дня починається п'ятий тиждень Великого посту, що передує Великодню. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.

Яке церковне свято 31 березня

Священномученик Іпатій був єпископом у Ганграх і прославився своїм даром чудотворення і зцілення. Святий помер мученицькою смертю, коли на нього напали послідовники церковних розкольників. Приховане вбивцями тіло знайшли і поховали архіпастиря з почестями.

відео дня

Цілитель Іпатій був ченцем Києво-Печерського монастиря. Мощі його зберігаються в Дальніх печерах. Іпатій дуже багато постив і молився та відзначився своїм даром зцілювати хворих.

Преподобний Аполлоній жив у Єгипті і ще юнаком пішов у пустелю вести усамітнене життя. За 14 років відлюдництва заснував обитель, до якої приєдналося близько 500 ченців. Святий багатьох язичників із ближніх сіл навернув до християнства.

Народні прикмети

Доброю прикметою вважалося купити якісь нові речі 31 березня, адже стародавні слов'яни називали Іпатія захисником від нечистоти і незгоди.

Цього дня було заведено розводити на городах багаття. У народі вірили, що це додасть землі родючості та захистить майбутній урожай. За обрядом у полум'я кидали старий мотлох. І обов'язковим було спалити хоча б щось, це мало очистити оселю від нечисті та вберегти від пожежі.

31 березня називали День Іпатія Чудотворця. Його вважали покровителем майбутніх матерів. Йому молилися і просили про потомство, легку вагітність і легкі пологи.

Тепла погода цього дня означає спекотне літо і хороший урожай.

Що не можна робити 31 березня

Заборонено сперечатися і лаятися. Не можна пити алкогольні напої. Слід дотримуватися посту і не вживати їжу тваринного походження. Не можна дуже голосно розважатися і влаштовувати гучні свята.

У народі вважалося, що 31 березня не можна ходити в гості. Люди вірили, що так втратять свою удачу. Тому залишалися вдома і проводили час із сім'єю в домашніх справах.

Іменини та день ангела 31 березня

За новоюліанським календарем 31 березня в Україні відзначаються іменини Іпатія, Аполлонія, Веніаміна та Марії.

Іпатій із грецької означає "найвищий". Аполлоній походить від імені бога сонця, мудрості та мистецтва в грецькій міфології. Веніамін походить з івриту і означає "син правої руки". Марія також має єврейське походження і трактується як "велична" і "стійка".

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