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Донька Олени Кравець розкрила, чи повернеться артистка в Студію Квартал-95

Анна Підгорна
30 березня 2025, 23:27
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Маша Кравець заінтригувала шанувальників планами мами.
Олена Кравець із донькою
Олена Кравець новини - Маша Кравець розкрила творчі плани мами / колаж: Главред, фото: instagram.com/lennykravets

Стисло:

  • Марія Кравець прокоментувала кар'єру матері
  • Вона розповіла, чи є в планах Олени Кравець возз'єднання зі Студією Квартал-95

22-річна Марія Кравець, донька відомої української акторки Олени Кравець, робить свої перші самостійні тверді кроки у світське життя. Дедалі частіше дівчину можна помітити на червоних доріжках, і досить часто - без зіркової мами.

Нещодавно Марія навіть дала інтерв'ю, в якому прокоментувала творчу діяльність Кравець-старшої. У бесіді з "Ранком у великому місті" вона розповіла, чи варто очікувати повернення Олени Кравець на проєкти Студії Квартал-95.

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"Думаю, що не планує (повертатися - прим. редактора). Це були чудові часи, але вона дуже талановита і має неймовірну кількість різних ідей. Вона хоче робити щось своє. Завжди хотіла це робити. Думаю, що скоро ви побачите дуже круті проєкти від неї", - заінтригувала Маша Кравець.

Марія Кравець
Олена Кравець новини - Маша Кравець розкрила творчі плани мами / Скриншот Facebook

Олена Кравець стала учасницею команди КВК "95-й квартал" у 1998 році, у 2000-му була вже постійною акторкою Студії Квартал-95, у проєктах якої (Вечірній Квартал, Жіночий Квартал, Ліга Сміху, серіал "Слуга народу") вона брала участь до 2022 року.

Тоді ртистка залишила студію, і присвятила себе розвитку інших аспектів своєї творчості. Наприклад, була ведучою ток-шоу "Тихий Вечір", разом із донькою Марією посала вести подкаст "Вдома поговоримо" тощо. Нещодавно Олена Кравець розповіла, що відвідує літературні курси і роздумує над випуском збірки своїх новел.

Олена Кравець
Олена Кравець на зйомках Студії Квартал-95 / instagram.com/lennykravets

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Хто така Олена Кравець?

Олена Юріївна Кравець - українська комедійна акторка. Учасниця команд Вищої ліги КВК "Запоріжжя-Кривий Ріг-Транзит" та "95-й квартал"; з 2005 по 2022 рік брала участь у телепередачі "Вечірній квартал". З грудня 2022 по кінець 2023 року —ведуча ток-шоу "Тихий вечір" на каналі "Дім".

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