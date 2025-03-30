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У РФ створили новий дрон, який може збивати вертольоти - Defense Express

Марія Николишин
30 березня 2025, 19:09
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Поки не відомо, якими можуть бути темпи виробництва нового російського дрона.
У РФ створили новий дрон, який може збивати вертольоти - Defense Express
В РФ розробили новий дрон / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ

Коротко:

  • Росіяни розробили новий FPV-дрон Сифа
  • Він призначений для протидії важким БПЛА та вертольотам
  • Дрон здатний розвивати швидкість до 225 км/год

Російські пропагандисти та конструкторське бюро VVZ Drones заявляють про те, що їхні армійські підрозділи мають отримати на озброєння новий FPV-дрон Сифа, який нібито "виконуватиме завдання протиповітряної оборони". Про це пише Defense Express.

В РФ говорять, що безпілотник насамперед призначений для протидії важким БПЛА, а також вертольотам.

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Також розробники нового дрона підкреслюють, що Сифа може збивати і компактні FPV-дрони, але в цьому "немає особливого сенсу".

"Дрон за своїми характеристиками вийшов дуже близьким до повноцінної системи протиповітряної оборони. Його не можна однозначно назвати тараном, тому що основне завдання - бути важким безпілотником, який несе достатню кількість заряду для ураження цілей аж до бойових вертольотів. У цьому якраз і полягав основний виклик для фахівців бюро, а також технічна новизна виробу. Більшість представлених на ринку бойових коптерів здатні нести в основному свою власну вагу або ж досить малу кількість бойової частини", - процитували у виданні заяву російського конструкторського бюро.

В РФ також заявили, що новий дрон здатний розвивати швидкість до 225 км/год.

Водночас, у виданні зазначили, що це досить значний показник, якщо він не існує тільки "на папері". Заявлена маса бойового заряду - 700 грамів, а час перебування в повітрі - 5 хвилин.

Журналісти також припустили, що за максимальної швидкості Сифа може пролетіти до 18-19 км, а реальна дальність становить, ймовірно, до 15 км.

Крім того, ворог поки не розкриває, якими можуть бути темпи виробництва, вартість та інші подробиці дрона.

Удари РФ по Україні - що відомо

Як повідомляв Главред, російська армія почала застосовувати нову тактику ударів по Україні за допомогою безпілотників. Окупанти використовують дрони далекого радіусу дії у ще більш смертоносний спосіб, що ускладнює роботу української протиповітряної оборони.

Також відомо, що Росія обладнала ще три нові майданчики для запуску дронів територією України, що може дозволити ворогу збільшити кількість запущених "Шахедів" під час однієї атаки.

Водночас, речник Української добровольчої армії (УДА) Сергій Братчук заявив, що раніше Росія запускала десятки "Шахедів" за ніч, атакуючи різні регіони України, але тепер удари зосереджені на конкретних містах.

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Що відомо про Defense Express

Defense Express — українська інформаційно-консалтингова компанія, що спеціалізується на огляді військової техніки, озброєнь та військово-промислового комплексу України. Видає два друковані журнали та має вебпортал, пише Вікіпедія.

Компанія визнається експертною у своїй галузі численними українськими ЗМІ. Брала участь у реалізації інформаційних проєктів, зокрема для ГУР МОУ.

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