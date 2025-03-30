У ворога з'явилося підкріплення: ЗСУ повідомили про зміну ситуації біля Торецька

Українські військові не дають пройти окупантам, які намагаються прорватися з флангів.

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Окупанти хочуть захопити місто, однак зазнають провалу/ Колаж: Главред, фото: 53 ОМБр, 22 ОМБр

Що сказав Лесюк:

Інтенсивність боїв у Торецьку зросла

Ворог намагається обійти місто з флангів, але безуспішно

Окупаційна армія країни-агресорки Росії наростила інтенсивність бойових дій у Торецьку та намагається обійти місто з флангів. Про це РБК-Україна розповів заступник командира 1-го механізованого батальйону 42-ї окремої механізованої бригади Святослава Лесюка.

За його словами, окупантам вдалося перегрупуватися та отримати підкріплення. За рахунок цих ресурсів ворог продовжує штурми у міській забудові з надією захопити місто.

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Торецьк / Інфографіка: Главред

"Ще на початку лютого вони поспішили прозвітувати на Москву, що Торецьк узятий. Насправді нічого цього не відбулося, і тепер доводиться додаткові сили кидати", - наголосив військовий.

Також Лесюк повідомив, що спроби окупаційних військ обходити Торецьк з флангів наразі безуспішні, адже там активно діють суміжні бригади, які не дають противнику просунутися.

Ситуація в районі Торецька - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що завдяки вмілим діям українського командування ЗСУ перехоплюють ініціативу на фронті. Покращення ситуації фіксувалося зокрема під Покровськом та Торецьком.

Напередодні командир безпілотних систем 28 ОМБр Сергій Ярий попереджав, що окупаційна армія країни-агресорки Росії стягує додаткові резерви на Торецький напрямок.

Раніше у Генштабі повідомляли, що Повітряні Сили ЗСУ успішно уразили район зосередження сил російської 1-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади 103-го мотострілецького полку в укритті та підвалі укриття в місті Торецьк Донецької області.

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Що відомо про 42-гу окрему механізовану бригаду? 42-га окрема механізована бригада (42 ОМБр) — військове з'єднання механізованих військ у складі Сухопутних військ Збройних сил України чисельністю в бригаду, пише Вікіпедія. Бригада воювала на Лиманському напрямку, зокрема у Серебрянському лісництві. З жовтня 2023 року бригада воювала на околицях Бахмута,[2] в районі н.п. Хромове, Богданівка. У травні 2024 року підрозділи 42-ї механізованої бригади, яка нещодавно вийшла з-під жорстоких боїв під Бахмутом, були передислоковані під Харків і розгорнуті у другому ешелоні, позаду 125-ї бригади територіальної оборони, смугою у 45 км. 10 травня російська армія почала наступ, і бригада брала участь у боях.

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