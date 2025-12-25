Дочка Кейт Міддлтон здивувала своїм талантом публічно

Кейт Міддлтон і принцеса Шарлотта поділилися зворушливим спільним відео.

Кейт Міддлтон і принц Вільям виховують трьох дітей

Кейт Міддлтон і принцеса Шарлотта несподівано виконали фортепіанний дует на п'ятій щорічній різдвяній службі "Разом на Різдво" на початку цього місяця.

Як пише Page Six, 43-річна мати трьох дітей опублікувала в соціальних мережах відеозапис виконання разом зі своєю 10-річною дочкою пісні "Holm Sound" Ерланда Купера.

"У своїй основі Різдво говорить про кохання, що розквітає в найпростіших, людських формах", - сказала принцеса Кейт у відеоролику в Instagram.

"Не в сентиментальних або грандіозних жестах, а в ніжних, моменті уваги, слові розради, дружній бесіді, простягнутій руці допомоги. Присутності. Ці прості акти турботи можуть здатися незначними, але вони роблять свій внесок у прекрасне полотно життя, до якого ми всі належимо", - продовжила вона.

Раніше Міддлтон натякнула на зворушливий момент в іншому пості, опублікованому в офіційному акаунті принца і принцеси Уельських в Instagram за кілька годин до трансляції.

У короткому ролику було показано піаніно, після чого камера переключилася на руку Міддлтон, яку можна було впізнати за сапфіровою обручкою, на клавішах. Незабаром до неї приєдналася маленька рука.

"Особливий дует..." - свідчив підпис до посту.

Про персону: Кейт Міддлтон Кетрін Міддлтон або принцеса Уельська - дружина спадкоємця британського престолу принца Уельського Вільяма. Після весілля отримала офіційний титул Її королівська високість герцогиня Кембриджська Кетрін. 29 квітня 2011 року Кетрін вийшла заміж за онука британської королеви Єлизавети II і другого в черзі на британський престол, принца Вільяма. Вінчання відбулося у Вестмінстерському абатстві в Лондоні, на яке було запрошено 1900 осіб. Пара виховує трьох дітей: принца Джорджа, принцесу Шарлотту і принца Луї. До речі, останніми роками Кейт Міддлтон набирає більшої популярності у своїх підданих, а також вплив, який, за деякими даними, дратує самого короля Великої Британії Чарльза III.

