УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

"Їхні обличчя повинні знати все!": Горбунов показав окупантів, які творили звірства на Київщині

13 квітня 2022, 18:52

Телеведучий впевнений, що всі винні будуть покарані.

false
Горбунов показав окупантів, які творили звірства на Київщині / скріншот

Російські солдати, які тимчасово захопили ряд міст під Києвом, відзначилися нелюдськими злочинами.

Тільки в Бучі виявили тіла 360 осіб, з них понад 250 отримали вогнепальні та осколкові поранення, а багато хто помер від голоду, холоду та відсутності лікарської допомоги та медикаментів.

Телеведучий Юрій Горбунов на своїй сторінці в Instagram викрикував фото лише 5 з них.

"Вони одні з тих, хто скоював злочини на Київщині!! Їхні обличчя повинні знати все! Віримо - вони будуть покарані і прокляті!!", - написав Горбунов у підписі до фото.

false
instagram.com/gorbunovyuriy/

"Бучанська різанина"

Російські військові ґвалтували і вбивали українців у населених пунктах Київської області, які раніше були окуповані.

Під час захоплення Бучі окупанти вбили десятки мирних жителів, їхні тіла хаотично були розкидані вулицями міста. На багатьох тілах були білі пов'язки, що вказувало на те, що вони беззбройні.

У Бучі в братській могилі вже поховали 280 місцевих жителів. За словами міського голови Бучі Анатолія Федорука, на вулицях лежать тіла вбитих людей, деяким по 14 років.

Крім того, російські окупанти у Бучі в підвалі одного з будинків влаштували собі казарму, а в приміщенні поруч-катівню, де розстрілювали мирних жителів. Окупанти пов'язували дітей і ґвалтували дівчаток.

Читайте також:

viber
новини Києва війна в Україні Юрій Горбунов
Реклама
Популярне
Тоня Матвієнко розійшлася з Арсеном МірзояномТоня Матвієнко розійшлася з Арсеном Мірзояном В Україну йде справжня весна: коли розігріє до +23В Україну йде справжня весна: коли розігріє до +23 Гороскоп на сьогодні, 12 квітня 2022: Тільцям - важливі деталі, Стрільцям – борги, Водоліям - допомогаГороскоп на сьогодні, 12 квітня 2022: Тільцям - важливі деталі, Стрільцям – борги, Водоліям - допомога Україну чекає небезпечний момент: астролог назвав дату великих змін в країніУкраїну чекає небезпечний момент: астролог назвав дату великих змін в країні Прикмети на 11 квітня: що не можна робити і як не потрапити в бідуПрикмети на 11 квітня: що не можна робити і як не потрапити в біду
Підтримайте Главред

Останні новини

18:52

"Їхні обличчя повинні знати все!": Горбунов показав окупантів, які творили звірства на Київщині

18:41

Йде період важких боїв: відомий астролог назвав місяць закінчення війни - гороскоп для УкраїниВідео

18:40

"Битва буде важкою": Єрмак закликав жителів евакуюватися з ДонбасуВідео

18:24

Нова Ізоляція: на Херсонщині рашисти жорстоко катують українців у в'язниціВідео

18:11

Армія України веде наступ у Херсонській області - АрестовичВідео

Реклама
18:01

Працюють українські сапери: окупанти недорахувалися понад 20 танків на Сході

17:55

В Україні продовжать воєнний стан: чого очікувати

17:43

В ОП штовхнули "політичний труп" Медведєва і відповіли на погрози через МедведчукаВідео

17:41

Росія спіткнулася і зав’язла: чим важлива битва за МаріупольПогляд

17:39

З'явилася дружина Медведчука Оксана Марченко і грізно звернулася до ЗеленськогоВідео

17:15

Ґвалтували дітей на всіх захоплених територіях: нові факти про звірства рашистів

17:11

"Він не громадянин Росії": у Кремлі почали "погрожувати" Києву через затримання МедведчукаВідео

16:50

"Вбивці танків" вже в Україні: ЗСУ озброїли американськими дронами-камікадзеВідео

16:48

Міф про "братні народи" зник після Криму та Донбасу: в МЗС України рознесли різкі слова Макрона

16:42

В Україні подорожчали бензин і дизель: які зараз ціниВідео

16:32

Повне енергетичне ембарго: у Зеленського анонсували нові санкції проти РФВідео

16:19

Голлівудський актор українського походження готує борщ для біженців на польському кордоніВідео

16:17

Нова війна до 9 травня, або Чому Путін хоче захищати Білорусь від ЗаходуПогляд

16:12

Прикмети на 14 квітня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

16:03

ЗСУ знищили два російські літаки, які бомбили Харків

Реклама
15:58

Затримання Медведчука: у Зеленського пояснили, що чекає на кума ПутінаВідео

15:42

Дістануть до Калуги та Липецька: США планують озброїти Україну потужними ракетамиВідео

15:34

Найсмачніша сирна паска на Великдень 2022: готувати дуже швидко і простоВідео

15:30

Маріуполь під контролем ЗСУ, але Росія вже намагається готувати в місті "парад" до 9 травняВідео

15:27

"Якби не ця історія з Україною": Макаревич розповів, як Росія споганила йому життя

15:20

"Можна забанити Полякову, але її голос ніколи": Єфросиніна поділилася нереальною колисковоюВідео

15:09

Лідирує Оксана Марченко: Григорій Решетнік анонсував кастинг на головну героїню "Холостячки"

15:08

Путін стягує на Донбас війська, що кількісно переважатимуть сили ЗСУ у 5 разів – The TimesВідео

14:41

Меню на Страсний тиждень 2022: що можна їсти і готувати, щоб залучити удачу і здоров'яВідео

14:40

До мурашок: Тіна Кароль, Юлія Саніна і Дорофєєва виконали "Червону калину" на стадіоні у ВаршавіВідео

14:37

"Хата з 17 сторіччя": в мережі показали будинок окупанта, який мародерив у Бучі

14:27

Росії конче потрібна евтаназія: чому РФ мусить розпастися на 20-30 державПогляд

14:12

Битва за Донбас і на півдні в бік Маріуполя і Криму: в НАТО назвали сценарій нового етапу війниВідео

14:10

Накип з чайника - супердобриво для розсади та квітів: у чому користь і як застосовувати

14:00

Love is: коли дружина футболіста пакує дрони для ЗСУ

13:34

Засипле снігом, вдарять морози і потеплішає до +19: якою буде погода в Україні в середині квітня

13:25

Німеччина надаватиме Україні важке озброєння: коаліція погодила поставкиВідео

13:12

Військові НАТО у захваті від ЗСУ: Грозєв назвав головну перепону вступу України в Альянс

12:51

Україні потрібні танки і гаубиці, а не поплескування по плечу і запізнілий візит ШтайнмаєраПогляд

12:49

Трагедія в родині Alyona Alyona - рашисти вбили кума артистки

Реклама
12:42

Більше не зможе обстрілювати мирні міста: ЗСУ відібрали в окупантів повністю заряджений ГрадВідео

12:30

Плани Росії щодо оточення ЗСУ на Донбасі: у Байдена дадуть зброю, яку вимагає УкраїнаВідео

12:11

"Ці два народи – брати": Макрон відмовився називати "геноцидом" звірства Росії в УкраїніВідео

11:46

"Переломи відкриті, дивитися неможливо": окупанти не хочуть повертатися в Україну після страшних втратВідео

11:34

Нададуть авто Humvee і БПЛА: США планують розширити військову допомогу Україні – The Washington PostВідео

11:21

"Ми будемо стояти!": Наталія Могилевська записала пісню для героїчної української націїВідео

11:13

Досягти мети і вибити окупантів: на Запоріжчині тероборона більше 5 годин билася з військами РФ

10:48

Оборона Маріуполя зміцнилася, морська піхота прорвалася і об'єдналася з Азовом - АрестовичВідео

10:44

Репер Face про війну Росії проти України: "Мені соромно, що я росіянин"

10:38

РФ може застосувати хімічну зброю в Києві та інших регіонах – Міноборони

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти