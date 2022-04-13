"Їхні обличчя повинні знати все!": Горбунов показав окупантів, які творили звірства на Київщині

Горбунов показав окупантів, які творили звірства на Київщині / скріншот

Російські солдати, які тимчасово захопили ряд міст під Києвом, відзначилися нелюдськими злочинами.

Тільки в Бучі виявили тіла 360 осіб, з них понад 250 отримали вогнепальні та осколкові поранення, а багато хто помер від голоду, холоду та відсутності лікарської допомоги та медикаментів.

Телеведучий Юрій Горбунов на своїй сторінці в Instagram викрикував фото лише 5 з них.

"Вони одні з тих, хто скоював злочини на Київщині!! Їхні обличчя повинні знати все! Віримо - вони будуть покарані і прокляті!!", - написав Горбунов у підписі до фото.

instagram.com/gorbunovyuriy/

"Бучанська різанина"

Російські військові ґвалтували і вбивали українців у населених пунктах Київської області, які раніше були окуповані.

Під час захоплення Бучі окупанти вбили десятки мирних жителів, їхні тіла хаотично були розкидані вулицями міста. На багатьох тілах були білі пов'язки, що вказувало на те, що вони беззбройні.

У Бучі в братській могилі вже поховали 280 місцевих жителів. За словами міського голови Бучі Анатолія Федорука, на вулицях лежать тіла вбитих людей, деяким по 14 років.

Крім того, російські окупанти у Бучі в підвалі одного з будинків влаштували собі казарму, а в приміщенні поруч-катівню, де розстрілювали мирних жителів. Окупанти пов'язували дітей і ґвалтували дівчаток.

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