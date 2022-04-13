УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Байден вперше назвав геноцидом дії Путіна в Україні

13 квітня 2022, 05:45

За словами глави Білого дому, стає ясніше, що російський президент просто намагається знищити саму ідею бути українцем. І докази цього ростуть.

Джо Байден
Раніше Байден називав Путіна військовим злочинцем, "різник", "кривавим диктатором" / Reuters

Президент США Джо Байден вперше заявив, що вважає геноцидом дії Росії в Україні. Раніше глава Білого дому неодноразово називав Володимира Путіна військовим злочинцем, але до цього не заявляв, що Росія здійснює в Україні геноцид.

Американський лідер сказав про це у вівторок, 12 квітня, під час свого виступу в Айові, присвяченого зростанню цін на бензин і темпам інфляції в цілому, передає Голос Америки.

У Білому домі зазначають, що основним фактором, що вплинув на різке зростання вартості бензину на американських заправках, стало російське вторгнення в Україну.

"Ваш сімейний бюджет, ваша здатність заправити ваш бензобак - ніщо з цього не повинно залежати від того, що десь за тридев'ять земель диктатор оголосив війну і творить геноцид", - сказав Байден,

"Я назвав це геноцидом, оскільки стає ясніше і ясніше, що Путін просто намагається знищити саму ідею бути українцем. І докази цьому зростають", - заявив президент США перед відльотом до Вашингтона.

"Ми дозволимо юристам на міжнародному рівні визначити, чи можна це кваліфікувати відповідним чином, чи ні, але для мене це саме так", – сказав глава Білого дому.

Раніше Байден називав Путіна військовим злочинцем, "різник", "кривавим диктатором" і " найчистішим головорізом " і закликав притягнути російського президента до суду, щоби він поніс покарання за військові злочини.

читайте такожВійськові злочини армії РФ в Україні: Штайнмаєр закликав скликати трибунал проти Путіна і Лаврова

Минулого тижня, відповідаючи на запитання журналіста про те, чи можуть бути прирівняні до геноциду вбивства в Бучі, Байден сказав: "Ні, я думаю, що це військовий злочин".

Його помічники говорили, що ці події ще не досягли рівня геноциду.

"Ми бачили звірства, ми бачили військові злочини, але ми ще не бачили, щоби рівень систематичного позбавлення життя українського народу піднявся до рівня геноциду", – заявив радник з національної безпеки Джейк Салліван.

У неділю Салліван сказав CNN, що називати це "геноцидом" не настільки важливо, як говорити про звірства.

"На мій погляд, ярлик менш важливий, ніж той факт, що ці дії жорстокі, злочинні, неправильні та злі, і на них потрібно рішуче реагувати", – сказав він.

читайте такожОдин з лідерів ЄС не вірив, що Бучанська різанина - це не фейк - ЗеленськийУ свою чергу, президент України Володимир Зеленський прокоментував заяву Байдена про геноцид в Україні.

"Справжні слова справжнього лідера. Називати речі своїми іменами важливо, щоби протистояти злу. Ми вдячні за допомогу, яку США вже надали, і терміново потребуємо більш важкого озброєння, щоби запобігти подальшим звірствам Росії", — написав глава держави в Twitter.

false

Геноцид українців у Бучі

1 квітня мер Бучі Анатолій Федорук підтвердив, що українські військові вигнали з міста російських окупантів. У звільненому місті українські військові почали зачистку території від диверсантів і російських поплічників.

Коли українські захисники зайшли в місто, то побачили, які звірства там творив ворог. Російські військові ґвалтували і вбивали українців.

Під час захоплення Бучі окупанти вбили сотні мирних жителів, їхні тіла хаотично були розкидані вулицями міста. На багатьох тілах були білі пов'язки, що вказувало на те, що вони беззбройні. Деякі з них були розстріляні зі зв'язаними руками. Серед убитих і закатованих - чоловіки, жінки, діти.

Росія стверджує, що вбивства мирних жителів нібито відбулися після виведення російських військ з передмістя Києва.

Але супутникові знімки компанії Maxar Technologies свідчать, що тіла загиблих на вулицях Бучі стали з'являтися в середині березня, коли місто було під контролем РФ.

7 квітня мер Бучі Анатолій Федорук повідомив, що більшість загиблих мирних жителів міста під час окупації були застрелені. У 90% з них саме кульове поранення стало причиною смерті.

Німецьке видання Spiegel також отримало докази, що жителів Бучі цілеспрямовано розстрілювали російські окупанти. Розвідка Бундесверу перехопила радіопереговори окупантів у Бучі. Вони свідчать, що вбивства мирних жителів були частиною стратегії армії РФ щодо залякування населення українських міст.

12 квітня президент Росії Володимир Путін відповів на масові вбивства в Бучі, вчинені російськими окупантами.

Глава Кремля заявив, що різанина в Бучі - це "фейк" і що отримав з цього приводу якісь "документи" нібито від самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Інші новини по темі:

viber
війна в Україні геноцид Буча вторгнення Росії Джо Байден новини України війна Росії та України
Реклама
Популярне
Гороскоп на сьогодні, 11 квітня 2022: Стрільцям – заздрість, Козерогам – помилки минулого, Рибам - ворогиГороскоп на сьогодні, 11 квітня 2022: Стрільцям – заздрість, Козерогам – помилки минулого, Рибам - вороги Удача в грошах і втілення бажань: знаки, яким пощастить в повню 16 квітняУдача в грошах і втілення бажань: знаки, яким пощастить в повню 16 квітня Війна в Україні затягнеться на два-три роки, добре, якщо не на довше – Георгій ТукаВійна в Україні затягнеться на два-три роки, добре, якщо не на довше – Георгій Тука Путін шокував цинічною заявою про звірства і різанину окупантів у БучіПутін шокував цинічною заявою про звірства і різанину окупантів у Бучі Поразка, але не з такою ганьбою: Арестович назвав мету Кремля на зустріч Путіна і ЗеленськогоПоразка, але не з такою ганьбою: Арестович назвав мету Кремля на зустріч Путіна і Зеленського
Підтримайте Главред

Останні новини

06:39

ЗСУ відсунули лінію фронту від Дніпропетровщини – звільнені 15 населених пунктів

06:38

Росія починає пожинати перші плоди своїх військових злочинів у БучіПогляд

06:20

"Потрібно молитися, щоби були дощі": ексдиректор ЦРУ назвав перевагу росіян у битві за Донбас

05:45

Байден вперше назвав геноцидом дії Путіна в УкраїніВідео

05:02

"Я б намилив фейса Баскову": Кондратюк висловився щодо російських артистівВідео

Реклама
04:30

Меладзе і Джанабаєва вперше показали молодшу дочку

04:01

Лукашенко кине "бункерного": таролог дала несподіваний прогноз щодо війни в Україні

03:50

Погода на Великдень 2022: в Україні вдарять заморозки і різко похолодає

03:37

Від "другої найсильнішої" до натовпу вбивць: експерт пояснив, чим нам загрожує зміна іміджу армії РФ

03:03

Костянтина Райкіна звільнили із заснованої ним Театральної школи через засудження війни в Україні

02:37

Касьянов розповів, яким країнам вигідне якнайшвидше завершення війни в Україні

02:05

"2-3 роки витримає і Україна, і Росія": Тука назвав фактор, який може змінити результат війни

01:36

Гармаш пояснив, чому "звитяжні" плани Путіна до 9 травня вигідні Україні

00:51

Прикмети на 13 квітня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

00:33

Зеленський звернувся до українців і розкрив деталі про затримання МедведчукаВідео

00:26

Джамала повідала, як тікала від війни з дітьми за кордонВідео

00:25

Українська зірка фільмів для дорослих стала волонтером і передрікає Україні світле майбутнє

00:18

"Куля пройшла по підборіддю": волонтер розповів, як вижив після розстрілу рашистівВідео

00:00

Де затримали Медведчука: Арестович розповів про спецопераціюВідео

12 квітня, вівторок
23:55

Загальна мобілізація в Україні: хто та де має право вручати повістки

Реклама
23:28

Загін стерли в порошок: ЗСУ знищили десятки орків з АрхангельськаВідео

23:23

"План Росії терпить крах": у Британії висміяли хвастощі ПутінаВідео

23:23

"Поки що не можемо підтвердити": Блінкен щодо застосування хімзброї в УкраїніВідео

22:51

Помста Путіна, або Як затримали МедведчукаПогляд

22:47

РФ перекинула десятки військових літаків на аеродром біля кордону УкраїниВідео

22:17

Чому дефолт не одразу доб'є РосіюПогляд

22:14

Миргород знову потрапив під ракетний обстріл: два "прильоти"

21:58

СБУ показала нове фото Медведчука: подробиці затримання кума ПутінаВідео

21:58

"Вова, я в полоні, забери мене якось": Мережа вибухнула мемами після затримання МедведчукаФотоВідео

21:52

Тепер офіційно: Сніжану Єгорову внесли до списку держзрадників

21:48

"Образа переросла в параною": Макрон різко висловився щодо причини нападу Путіна на УкраїнуВідео

21:18

Вирвалися з облоги: в оточеному Маріуполі морпіхи з'єдналися з АзовомВідео

21:11

Віктора Медведчука затримали: Зеленський показав фотоВідео

21:07

Прийшла до тями: Лорак скасувала всі концерти в Росії і втекла до ЄвропиВідео

21:05

Не Україною єдиною: Росія почала стягувати свої війська до Фінляндії

20:51

"Україна не змінювала позицію": Арахамія пояснив істерику РФ щодо переговорівВідео

20:35

У Маріуполі орки взяли в полон судно з українцями на борту

20:28

Рашисти пішли на штурм: ЗСУ відбили ворожу атаку на ЛуганщиніВідео

20:21

У Маріуполі загинули 20-22 тисячі українців - Глава ОВАВідео

20:10

Прикмети на 14 квітня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

Реклама
20:06

"Не йду на поводу у моди": Макрон різко відповів на питання приїхати до КиєваВідео

20:03

Штайнмаєр підтвердив відмову Зеленського прийняти його в Києві

19:57

Дочку ґвалтували на очах матері: правозахисниця розповіла про звірства рашистівВідео

19:37

Повний місяць 16 квітня круто вплине на хід війни: астролог розповіла про долю УкраїниВідео

19:26

Штраф і 15 діб: жінкам Туркменістану заборонили популярні косметичні процедури

19:25

У Пентагоні назвали найкращий сценарій завершення війни в УкраїніВідео

19:24

"Кремль ненавидить Маріуполь": у Зеленського розповіли про допомогу українським захисникамВідео

18:57

Написала дані на спині 3-річної дочки: українка розповіла, як рятувалася від війниВідео

18:54

У Зеленського відповіли на слова Путіна про "глухий кут" в переговорахВідео

18:46

"Буде концерти давати в бункері для Путіна": Лоліта розлютила мережу новим постом

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти