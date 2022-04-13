Байден вперше назвав геноцидом дії Путіна в Україні

Раніше Байден називав Путіна військовим злочинцем, "різник", "кривавим диктатором" / Reuters

Президент США Джо Байден вперше заявив, що вважає геноцидом дії Росії в Україні. Раніше глава Білого дому неодноразово називав Володимира Путіна військовим злочинцем, але до цього не заявляв, що Росія здійснює в Україні геноцид.

Американський лідер сказав про це у вівторок, 12 квітня, під час свого виступу в Айові, присвяченого зростанню цін на бензин і темпам інфляції в цілому, передає Голос Америки.

У Білому домі зазначають, що основним фактором, що вплинув на різке зростання вартості бензину на американських заправках, стало російське вторгнення в Україну.

"Ваш сімейний бюджет, ваша здатність заправити ваш бензобак - ніщо з цього не повинно залежати від того, що десь за тридев'ять земель диктатор оголосив війну і творить геноцид", - сказав Байден,

"Я назвав це геноцидом, оскільки стає ясніше і ясніше, що Путін просто намагається знищити саму ідею бути українцем. І докази цьому зростають", - заявив президент США перед відльотом до Вашингтона.

"Ми дозволимо юристам на міжнародному рівні визначити, чи можна це кваліфікувати відповідним чином, чи ні, але для мене це саме так", – сказав глава Білого дому.

Раніше Байден називав Путіна військовим злочинцем, "різник", "кривавим диктатором" і " найчистішим головорізом " і закликав притягнути російського президента до суду, щоби він поніс покарання за військові злочини.

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Минулого тижня, відповідаючи на запитання журналіста про те, чи можуть бути прирівняні до геноциду вбивства в Бучі, Байден сказав: "Ні, я думаю, що це військовий злочин".

Його помічники говорили, що ці події ще не досягли рівня геноциду.

"Ми бачили звірства, ми бачили військові злочини, але ми ще не бачили, щоби рівень систематичного позбавлення життя українського народу піднявся до рівня геноциду", – заявив радник з національної безпеки Джейк Салліван.

У неділю Салліван сказав CNN, що називати це "геноцидом" не настільки важливо, як говорити про звірства.

"На мій погляд, ярлик менш важливий, ніж той факт, що ці дії жорстокі, злочинні, неправильні та злі, і на них потрібно рішуче реагувати", – сказав він.

читайте такожОдин з лідерів ЄС не вірив, що Бучанська різанина - це не фейк - ЗеленськийУ свою чергу, президент України Володимир Зеленський прокоментував заяву Байдена про геноцид в Україні.

"Справжні слова справжнього лідера. Називати речі своїми іменами важливо, щоби протистояти злу. Ми вдячні за допомогу, яку США вже надали, і терміново потребуємо більш важкого озброєння, щоби запобігти подальшим звірствам Росії", — написав глава держави в Twitter.

Геноцид українців у Бучі

1 квітня мер Бучі Анатолій Федорук підтвердив, що українські військові вигнали з міста російських окупантів. У звільненому місті українські військові почали зачистку території від диверсантів і російських поплічників.

Коли українські захисники зайшли в місто, то побачили, які звірства там творив ворог. Російські військові ґвалтували і вбивали українців.

Під час захоплення Бучі окупанти вбили сотні мирних жителів, їхні тіла хаотично були розкидані вулицями міста. На багатьох тілах були білі пов'язки, що вказувало на те, що вони беззбройні. Деякі з них були розстріляні зі зв'язаними руками. Серед убитих і закатованих - чоловіки, жінки, діти.

Росія стверджує, що вбивства мирних жителів нібито відбулися після виведення російських військ з передмістя Києва.

Але супутникові знімки компанії Maxar Technologies свідчать, що тіла загиблих на вулицях Бучі стали з'являтися в середині березня, коли місто було під контролем РФ.

7 квітня мер Бучі Анатолій Федорук повідомив, що більшість загиблих мирних жителів міста під час окупації були застрелені. У 90% з них саме кульове поранення стало причиною смерті.

Німецьке видання Spiegel також отримало докази, що жителів Бучі цілеспрямовано розстрілювали російські окупанти. Розвідка Бундесверу перехопила радіопереговори окупантів у Бучі. Вони свідчать, що вбивства мирних жителів були частиною стратегії армії РФ щодо залякування населення українських міст.

12 квітня президент Росії Володимир Путін відповів на масові вбивства в Бучі, вчинені російськими окупантами.

Глава Кремля заявив, що різанина в Бучі - це "фейк" і що отримав з цього приводу якісь "документи" нібито від самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

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