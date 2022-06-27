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Гарячі цукерки: Мадонна показала фото в обіймах старшої доньки

27 червня 2022, 02:06

Мама з донею можуть позмагатися в привабливості.

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Мадонна і Лурдес Чікконе-Леон - співачка показала рідкісне фото з донькою / instagram.com/madonna

63-річна американська співачка і поп-ікона Мадонна показала рідкісний спільний знімок зі своїм первістком - 25-річною моделлю Лурдес Марією Чікконе-Леон. З нею та іншими своїми дітьми артистка відвідала вечірку, приурочену до Місяця Прайду.

На знімку, яким вона поділилася на своїй сторінці в Instagram, мама і донька позують, обнявшись, у вельми відвертих вбраннях: Мадонна - в мереживному корсеті, смугастих міні-шортах, піджаку і безлічі різних прикрас, Лурдес - у відвертому топі і міні-спідниці.

Незважаючи на розслаблену атмосферу на знімку, в підписі до нього співачка підняла вкрай важливу для жінок тему: в США скасували рішення Верховного Суду у справі Роу проти Вейда, яке послужило прецедентом для законності одноосібного прийняття жінкою рішення про переривання вагітності.

Те, що у американських жінок відібрали право самостійно розпоряджатися власним тілом, обурило поп-ікону. Вона жалкує, що в такому світі доведеться жити її донькам (крім Лурдес у неї ще троє усиновлених дівчаток), і мільйонам інших жінок.

Вона закликала всіх, кому ця тема небайдужа, боротися за свободу. "Я прокинулася від страхітливих новин про те, що Роу проти Вейда було скасовано. Законодавство вирішило, що ми, жінки, більше не маємо прав на наші тіла. Це рішення повалило мене і всіх жінок цієї країни в глибокий відчай. Тепер Верховний суд вирішив, що права жінок більше не є конституційними правами. Насправді у нас менше прав, ніж у зброї. Я боюся за своїх доньок. Я боюся за всіх жінок в Америці. Я просто налякана. Думаю, Бог поклав це на наші плечі прямо зараз, тому що знав, що ми досить сильні, щоб витримати цю вагу. Досить сильні, щоб боротися! Сильні достатньо, щоб перемогти. І так ми переможемо! Ми знайдемо спосіб зробити захист прав на аборт федеральним законом! Дами, ви готові боротися?" - заявила Мадонна.

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Мадонна і Лурдес Чікконе-Леон - співачка показала рідкісне фото з донькою / instagram.com/madonna

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Раніше 63-річна королева поп-музики, американська співачка Мадонна похвалилася новим модним луком свого 16-річного сина - сукня на ньому сиділа шикарно.

Також поп-ікона Мадонна представила громадськості свого молодого коханця лише через півтора місяці після розставання з 27-річним партнером.

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