Любить молоденьких: Мадонна на прогулянці показала нового бойфренда

Мадонна пішла на побачення з фотографом Рікардо Гомесом / instagram.com/madonna

63-річна Мадонна наприкінці квітня розлучилася зі своїм 27-річним бойфрендом після трьох років стосунків. Однак схоже, що поп-королева часу даремно не втрачає, і папараці вже приписують їй новий роман.

Останнім часом співачка все частіше виходить у світ з португальським фотографом Рікардо Гомесом, з яким познайомилася в 2019 році, і працювала над створенням образу свого сценічного альтер-его Мадам Х.

Гомес, як і її попередній коханий, також значно молодше співачки. Нещодавно парочку застали на прогулянці по Лос-Анджелесу. Увагу папараці привернули не тільки самі закохані, але і їх вбрання.

Поп-королева дотримується своїх останніх стилістичних рішень - на побачення з фотографом вона з'явилася в коротеньких шортиках, колготках в сітку, масивних черевиках і безліччю прикрас на шиї.

На тлі простого вбрання Гомеса - футболка-джерсі, широкі джинси і кросівки, Чікконе виглядала дуже яскраво і навіть зухвало.

читайте такожДружина невиліковно хворого Брюса Вілліса розповіла, як він заподіює їй біль

Раніше на своєму весіллі Брітні Спірс повторила поцілунок з Мадонною, який стався між ними в 2003 році на церемонії відкриття MTV Video Music Awards.

Інші новини: