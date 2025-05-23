Вибухи і пожежа в РФ: дрони атакували завод, який виробляє акумулятори

Липецький завод "Енергія" є постачальником Міністерства оборони Росії.

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Дрони атакували АТ Енергія в РФ / Колаж: Главред, фото: t.me/astrapress

Коротко:

У Липецькій області прогриміли вибухи

Атаковано завод, який виробляє акумулятори, зокрема для БПЛА

У ніч на 23 травня з місті Єлець Липецької області безпілотники атакували завод акумуляторів. Виникли пожежі.

Місцевий губернатор Ігор Артамонов повідомив про вісьмох постраждалих. Також він запевнив, що "БПЛА були подавлені в небі над Єльцем", передає Astra.

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За його словами, уламки впали в промисловій зоні, спричинивши загоряння. На місці працюють оперативні служби, триває евакуація людей.

Також він попередив, що в місті можливе тимчасове обмеження роботи мобільного інтернету. Це нібито необхідно для "підвищення ефективності захисту від БПЛА".

Дивіться відео - Атака безпілотників на завод з виробництва хімічних джерел струму Енергія в Єльці Липецької області:

Довідка. ПАТ "Енергія" - велике російське підприємство, розташоване в місті Єлець Липецької області, що спеціалізується на виробництві хімічних джерел струму. Продукція заводу широко використовується в різних секторах, включно з оборонною промисловістю, цивільною авіацією, морським транспортом та енергетичним комплексом.

Зокрема, липецький завод "Енергія" виробляє акумулятори, зокрема для БПЛА, а також батареї для авіації та флоту.

На заводі працюють близько 4 тисяч осіб.

Атаки дронів на РФ - останні новини

Главред писав, що 21 травня в Росії заявили про атаку безпілотників на Москву. Нібито було збито три дрони. Мер російської столиці Сергій Собянін заявив, то всього протягом дня над Московською областю нібито було знищено 27 безпілотників.

У ніч на 21 травня під атакою безпілотників опинився Болховський завод напівпровідникових приладів. Губернатор Орловської області заявив, що підприємство пошкоджено.

У ніч на 7 травня в Росії були атаковані важливі підприємства ВПК. Зокрема, у Саранську було уражено завод оптоволоконних систем - ключовий елемент російської оборонної промисловості у сфері сучасного військового зв'язку. Він спеціалізується на виробництві оптоволоконних кабелів і систем зв'язку для армії Росії, зокрема для дронів на оптоволокні.

У Тулі було атаковано АТ Конструкторське бюро приладобудування. Це один із флагманів російського ВПК, спеціалізується на розробці сучасних систем озброєнь, включно з протитанковими комплексами, стрілецькою зброєю та бойовими модулями. Його продукти активно використовуються під час війни в Україні.

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