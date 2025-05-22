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Росіяни рахують втрати: на Курщині потужний приліт по скупченню військових РФ

Олексій Тесля
22 травня 2025, 23:23
236
По скупченню техніки та особового складу було завдано три удари з інтервалом 5-7 хвилин.
HIMARS, українські військові
По армії РФ завдано удару / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, 17 ОТБр

Головне:

  • ЗСУ вдарили ракетами по скупченню військової техніки РФ
  • Було завдано три удари з інтервалом 5-7 хвилин

У РФ повідомили про те, що ЗСУ вдарили ракетами по скупченню військової техніки росіян у районі АЗС на виїзді з Льгова в Курській області.

Про результативний приліт повідомляє місцевий Telegram-канал "Пепел. Курск".

відео дня

"По скупченню техніки та особового складу було завдано три удари з інтервалом 5-7 хвилин. Точна кількість загиблих і постраждалих російських військовослужбовців поки невідома", - ідеться в повідомленні.

Водночас повідомляється про постраждалих серед цивільних росіян і руйнування поблизу місця прильоту.

Скріншот
/ Попіл

Далекобійні удари по РФ - останні новини по темі

Як повідомляв Главред, раніше далекобійні безпілотники Служби безпеки України завдали поразки двом заводам ВПК у російському тилу. Пожежі були на заводах "Базальт" і "Сплав".

Нагадаємо, ударні дрони Служби безпеки України вразили підприємство військово-промислового комплексу у Володимирській області РФ, що випускає військову продукцію. На заводі прогриміло п'ять вибухів, попередньо відомо про ураження двох будівель, виникла пожежа.

Раніше керівник ЦПД при РНБО Андрій Коваленко повідомив, що дрони атакували завод "Стріла" в Суземці Брянської області РФ. Він більше не зможе працювати після цієї атаки.

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Що відомо про HIMARS

HIMARS – американська високомобільна реактивна система залпового вогню, призначена для ураження районів зосередження артилерійських систем, засобів ППО і вогневої підтримки, вантажного транспорту, бойових машин і бронетранспортерів, а також для надання вогневої підтримки своїм підрозділам і засобам підтримки.

Максимальна дальність системи залежить від використовуваного озброєння й складає 499 км ракетами PrSM. Підготовка до стрільби триває 1 хвилину завдяки тому, що стандартні реактивні снаряди постачаються в пускову установку одразу зарядженими у спеціальних пеналах, що містять 6 снарядів класу MLRS, 2 балістичні ракети PrSM або 1 ракету ATACMS, пише Вікіпедія.

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