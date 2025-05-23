Рух зупинено, поїзди змінюють маршрут: що спричинило затримку на Закарпатті

Залізничники почали ремонт просілої колії та попередили про зміни у графіку поїздів.

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Залізницю перекрили несподівано / Колаж: Главред, фото: Главред

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Колію перекрили через просідання після провалу ґрунту

Ремонтні роботи вже розпочато, рух буде під контролем

Очікуються зміни у маршрутах рахівського напрямку

На Закарпатті тимчасово призупинено рух поїздів на дільниці "Ясіня – Вороненко". Причиною стала просадка колії внаслідок провалу земної породи. Про це повідомили в офіційному Telegram-каналі "Укрзалізниці".

"Через провал земної породи і просадку колії тимчасово перекрито рух на дільниці 'Ясіня – Вороненко'", – повідомили в компанії. відео дня

Затримка вже торкнулася поїзда №96 "Рахів – Київ", який наразі не може вирушити зі станції "Ясіня". За попередніми даними, він затримається приблизно на чотири години.

"Залізничники вже досліджують полотно і приступають до ремонтних робіт, щоб гарантувати безпечний проїзд для поїзда №96 на зниженій швидкості під диспетчерським контролем", – наголосили в УЗ.

В "Укрзалізниці" зазначили, що для повного відновлення руху потрібно більше часу, тому очікуються зміни у графіках та маршрутах поїздів рахівського напрямку.

Оновлення графіка руху поїздів на 23 травня / Фото: t.me/UkrzalInfo

"Точний перелік змін і статус ремонтних робіт опублікуємо згодом, слідкуйте за офіційними каналами 'Укрзалізниці'", – додали в компанії.

Компания повідомила про оновлення графіка руху поїздів на 23 травня у зв’язку з тимчасовими обмеженнями на дільниці "Ясіня – Вороненко".

Оновлення графіка руху поїздів на 23 травня / / Фото: t.me/UkrzalInfo

"Для пасажирів всіх поїздів далекого сполучення УЗ організує автобусні трансфери в обох напрямках з кінцевих станцій тимчасово скорочених маршрутів", – повідомили в компанії.

Новини про Укрзалізницю - основні матеріали

Як повідомляв Главред, Укрзалізниця змінила формат продажу квитків на низку популярних міжнародних рейсів. Реалізація починатиметься з 09:00 за 20 діб до моменту відправлення поїзда.

В Укрзалізниці опублікували список незвичайних речей, які торік забували в поїздах пасажири. У 2024 році залізничники отримали 17 тисяч 218 звернень із проханням знайти загублені в поїздах і на вокзалах речі. У 70% випадків їх знаходять і повертають людям.

"Укрзалізниця" почала продавати квитки на новий поїзд №9/10 сполученням "Київ-Будапешт". Поїзд відправлятиметься з Києва о 10:16 і прибуватиме до Будапешта о 06:00. У зворотному напрямку він відправлятиметься о 22:40 і прибуватиме до столиці України о 19:11.

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Що таке "Укрзалізниця" Акціонерне товариство "Українська залізниця" (АТ "Укрзалізниця", Укрзалізниця) — національний перевізник вантажів та пасажирів, пише Вікіпедія. Де-факто є державним підприємством-монополістом у сфері залізничних перевезень. Компанія забезпечує майже 82 % вантажних і 36 % пасажирських перевезень, здійснюваних всіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень українська залізниця займає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись лише залізницям Китаю, Росії та Індії. "Укрзалізниця" — акціонерне товариство, 100 % акцій якого належать державі. Компанія входить до переліку держпідприємств, які не підлягають приватизації.

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