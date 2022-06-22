Занадто багато сідниць: 63-річна Мадонна збентежила фанатів епатажним кадром

Мадонна показала сідниці своїм ненависникам / instagram.com/madonna

Американська співачка і поп-ікона Мадонна продовжує доводити всьому світу, що правила і умовності існують виключно для того, щоб голосно і ефектно їх порушувати. Чим вона і займається останні сорок років своєї кар'єри на сцені.

Весь цей час їй вдається тримати своїх шанувальників в тонусі - Мадонну можна лютою ненавидіти, їй можна поклонятися, як поп-іконі, але не віддавати належне її сміливості просто неможливо.

Новий ролик, який 63-річна артистка виклала в Мережу, називається "Хто твій татко?" На ньому Чікконе показує крупним планом свої сідниці, затягнуті в міні-шортики. Також на співачці, ймовірно, надітий корсет, так як на спині видно шнурівку.

У коментарях під відео всі очікувано розділилися на два табори: хтось бачить в Мадонні ікону жіночності і боротьби з ейджізмом в індустрії шоу-бізу та за її межами, а хтось продовжує нагадувати їй про вік і поведінку, яка б йому відповідала.

Схоже, що саме другим артистка і показує свої сідниці, натякаючи на те, як сильно їй плювати на думку хейтерів.

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Раніше 63-річна королева поп-музики, американська співачка Мадонна похвалилася новим модним луком свого 16-річного сина - сукня на ньому сиділа шикарно.

Також поп-ікона Мадонна представила громадськості свого молодого коханця лише через півтора місяці після розставання з 27-річним партнером.

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