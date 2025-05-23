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Росіяни атакували 4183 рази за добу: зведення Генштабу про ситуацію на фронті

Руслан Іваненко
23 травня 2025, 01:23
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Російські війська завдали понад 50 авіаударів і скинули 78 керованих бомб за добу.
Росіяни атакували 4183 рази за добу: зведення Генштабу про ситуацію на фронті
Генштаб повідомив, де бої досі не припиняються / Колаж: Главред, фото: 43 отдельная механизированная бригада, t.me/osirskiy

Головні тези:

  • За добу зафіксовано 101 бойове зіткнення
  • Ворог застосував 1324 дрони-камікадзе й 78 КАБ
  • Найактивніші бої – на Покровському та Курському напрямках

Станом на вечір 22 травня на лінії фронту зафіксовано 101 бойове зіткнення, зокрема 20 – на Курському напрямку. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у зведенні станом на 22:00.

відео дня

"Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу", – йдеться у повідомленні.

Протягом доби противник завдав два ракетних і 51 авіаційний удар, застосував чотири ракети, 78 керованих авіабомб і 1324 дрони-камікадзе. Загалом здійснено понад 4 тисячі обстрілів позицій Сил оборони та цивільної інфраструктури.

На Харківському напрямку точилися бої біля Вовчанська та Довгенького, а також зафіксовано авіаудар по району Рубленого. На Куп’янському напрямку українські захисники відбили три атаки, ще дві тривають.

На Лиманському напрямку зафіксовано 12 атак, які були успішно відбиті. На Сіверському та Краматорському напрямках тривають бої біля Григорівки, Білогорівки, Часового Яру та Білої Гори.

Інтенсивні бої фіксуються також на Торецькому напрямку – шість штурмів, чотири з яких відбито. На Покровському напрямку російські сили здійснили 32 наступальні дії.

"За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку наші воїни ліквідували 83 окупанти та поранили ще 70", – повідомили в Генштабі.

Також було знищено та пошкоджено ворожу техніку, зокрема самохідну артилерійську установку, безпілотники, автомобілі та елементи систем зв’язку.

На Новопавлівському, Гуляйпільському та Оріхівському напрямках українські підрозділи утримують позиції, стримуючи ворожий натиск. Без змін – на Придніпровському напрямку.

Курський напрямок залишається одним із найактивніших – 20 бойових зіткнень, 12 авіаударів та майже 200 артобстрілів.

Генштаб відзначив воїнів, які особливо відзначилися в боях цього дня:

"Сьогодні слід відзначити воїнів 65-ї окремої механізованої бригади "Великий Луг", 406-ї окремої артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Олексія Алмазова, 1-ї окремої бригади територіальної оборони ім. Івана Богуна, які ефективно дають відсіч противнику".

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, в Генштабі ЗСУ заявили, що мета українських військ на Курському напрямку залишається незмінною - забезпечення буферної зони в прикордонних районах із Росією, щоб запобігти новій наступальній кампанії ворога на Сумському та Харківському напрямках.

Крім того, Операція підрозділів Сил оборони України у прикордонних районах Курської області триває. Незважаючи на складні умови, українські захисники утримують позиції, виконують завдання та завдають втрат ворогу. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Також російські війська змінили підхід до повітряних атак по Україні — тепер замість рівномірного розподілу ударів по території країни, противник зосереджує зусилля на окремих містах. Масовані атаки переважно здійснюються дронами, тоді як ракети застосовують рідше.

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Генеральний штаб Збройних сил України

Генштаб ЗСУ - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями.

Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройними Силами України, пише Вікіпедія.

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