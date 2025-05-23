Ексрадник Трампа назвав умову нападу Росії на НАТО

Джон Болтон оцінив перспективи війни між РФ і Північноатлантичним Альянсом.

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Джон Болтон пояснив, за яких умов Росія нападе на НАТО / Колаж: Главред, фото: УНІАН, сайт Кремля

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Наразі у РФ немає достатньої військової сили, щоб розпочинати конфлікт із НАТО

Москві надзвичайно потрібен Сувалкський коридор

Якщо США вирішать не відповідати на агресію президента РФ Володимира Путіна щодо країн Балтії або Польщі, це може призвести до жахливих наслідків. Зокрема, до нападу на Північноатлантичний Альянс. Про це заявив колишній радник президента США Дональда Трампа Джон Болтон.

"Я вважаю, що це було б трагедією не лише для країни, яка зазнала агресії, а й для всього західного світу. Це продемонструвало б, що мета Радянського Союзу з часів холодної війни - розколоти Західний альянс - нарешті здійснилася", - сказав Болтон в інтерв'ю LIGA.net.

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Болтон уточнив, що зараз у Росії немає достатньої військової сили, щоб піддаватися конфлікту з НАТО, проте Москві надзвичайно потрібен Сувалкський коридор, який дав би Кремлю сухопутний доступ до Калінінградської області, як це було за часів СРСР.

За словами екс-радника Трампа, щойно США вирішать не відповідати на агресію проти держави-члена НАТО, буде скасовано положення п'ятої статті про те, що напад на одного члена Альянсу прирівнюється до нападу на всіх

"Це фактично означатиме кінець НАТО", - підкреслив Болтон.

Війна Росії й НАТО - прогнози

Як повідомляв Главред, військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко не виключає, що у країни-агресора РФ дійсно є можливість зайти і захопити частину певних країн НАТО, причому одночасно.

"Йому [Путіну] потрібна "двіжуха", ось він і може влаштувати її в одній із країн НАТО. Причому він може вдатися до таких дій не лише щодо країн Балтії або Польщі, а й щодо країн Скандинавії, Швеції та Фінляндії", - вважає Коваленко.

Директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський заявив, що країна-агресор РФ не налаштована на мир, навпаки, вона готується до нових наступів, тисне на дипломатичному фронті, нарощує військові угруповання. Економіка Росії перебуває в дуже важкому стані, але для фінального ривка Кремль ще може сконцентрувати ресурси.

Журналіст, письменник і публіцист Олександр Сотник заявив, що Європа готується до війни з Росією. І як би РФ не гархорилася, у цій війні вона зіткнеться з тим, до чого не буде готова.

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