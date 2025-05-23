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Важливий крок для України: G7 забороняє вигоду країнам, що підтримують Росію

Руслан Іваненко
23 травня 2025, 02:03
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Міжнародні компанії отримають змогу надавати страхові послуги в Україні найближчим часом.
Важливий крок для України: G7 забороняє вигоду країнам, що підтримують Росію
Відбудова України під пильним контролем G7 / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Фото: president.gov.ua

Про головне:

  • G7 наголошує на важливості приватного сектору у відновленні України
  • Скасування заборони на страхові послуги стане одним із пріоритетів G7
  • Підтримка України з боку G7 залишатиметься сильною та послідовною

Росія та країни, які підтримують її військову агресію, не зможуть отримати вигоду від масштабної відбудови України. Про це йдеться у спільному комюніке групи G7.

"Ми погодилися працювати спільно з Україною, аби упевнитися, що жодна держава чи організація, або ж організації з тих держав, які фінансували й забезпечували російську воєнну машину, не матимуть змоги отримувати прибуток від відбудови України", — зазначено у заяві.

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У G7 також підкреслили, що ключовою складовою відновлення країни стане залучення приватного сектору. В рамках цього "Велика сімка" має намір сприяти зміцненню довіри інвесторів через дво- та багатосторонні ініціативи.

Одним із пріоритетів є якнайшвидше скасування повної заборони на надання страхових послуг міжнародними компаніями в Україні.

"Ми продовжимо координувати підтримку та сприяти ранньому відновленню й відбудові України, зокрема під час Конференції з відбудови України, що відбудеться 10-11 липня у Римі", — наголошують у G7.

Як повідомив Клінґбайл у кулуарах зустрічі "Великої сімки" в Канаді, "стало зрозуміло, що у форматі G7 підтримка залишиться незмінною, і що Україна може розраховувати на сильну солідарність та суттєву підтримку з боку країн G7".

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Нагадаємо, як повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп після розмови з лідером РФ Володимиром Путіним сказав, що США не братимуть участі у мирних переговорах і не запроваджуватимуть санкції проти РФ.

Крім того, Франція планує спрямувати прибутки від заморожених російських активів на підтримку самохідних артилерійських установок CAESAR, переданих Україні. Про це повідомив міністр закордонних справ Жан-Ноель Барро під час зустрічі очільників МЗС країн Євросоюзу.

Також Європейський Союз припиняє дію механізму "торгового безвізу" з Україною, який завершиться 5 червня. Про це повідомив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск у коментарі для RMF24.

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Що таке G7?

G7 (Group of Seven - "Група семи") - неформальний міжнародний клуб, що об'єднує Велику Британію, Німеччину, Італію, Канаду, Францію, Японію та США. Саміти G7 відбуваються щорічно по черзі в кожній із держав-членів.

G7 не є міжнародною організацією, вона не заснована на міжнародному договорі, не має статуту і секретаріату, передає Вікіпедія.

Рішення "сімки" не мають обов'язкової сили. Як правило, йдеться про фіксацію наміру сторін дотримуватися узгодженої лінії або про рекомендації іншим учасникам міжнародного життя застосовувати певні підходи у вирішенні тих чи інших питань. Оскільки G7 не має статуту, офіційно прийняти статус члена цієї інституції неможливо.

З 1997 року в складі клубу брала участь Росія, у зв'язку з чим об'єднання отримало назву "Велика вісімка" (G8). Однак після анексії Криму 2014 року клуб знову став збиратися без Росії у форматі G7.

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