Дорослі люди: який вигляд мають двійнята із серіалу "Свати"

Віка і Микита зі "Сватів" змінилися і перетворилися на дорослих людей.

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Який зараз вигляд мають Віка і Нікіта зі "Сватів" / Колаж Главред, фото скріншот

Коротко:

Як змінилися Віка та Нікіта зі "Сватів"

Чим займаються Віка та Нікіта зі "Сватів"

Серіал "Свати" колись транслювався українським ТБ і був одним з улюблених для українських глядачів. Сюжет був закручений навколо взаємин двох сімей - їхніх пригод, посиденьок, сварок і примирень.

Частина російських акторів вирішила підтримати терориста-Путіна і його військове вторгнення Росії в Україну, незважаючи на те, що серіал знімався в Україні. Серіал був вдалим і багато хто продовжував стежити за долею українських акторів.

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Віка і Микита зі "Сватів" / Скриншот

І якщо дорослі артисти практично не змінилися, то діти-актори виросли і стали абсолютно дорослими людьми.

Костянтин Чорнокрилюк і Анна Поліщук, які зіграли онуків Бутьків і Ковальових Віку та Нікіту, вперше з'явилися в п'ятому сезоні, коли глядачам показали дітей Маші та Максима Ковальових, які вже дорослішали.

На момент зйомок серіалу Чорнокрилюк і Поліщук були зовсім дітьми. Сьогодні Костянтину 21 рік, а Анні вже 22. Зовні вони істотно змінилися, але в них можна впізнати тих Віку і Микиту.

Анна Поліщук

У своїх соціальних мережах Анна говорила, що вона не дуже любить фотографуватися і тому мало веде соціальні мережі. Вона розповідала, що в дитинстві ходила в театральну студію і на один із виступів прийшов кастинг-директор "Кварталу". Серед кількох сотень претенденток обрали її.

Який вигляд має Віка зі "Сватів" / Фото Instagram/anpolishchyk

Який вигляд має Віка зі "Сватів" / Фото Instagram/anpolishchyk

Який вигляд має Віка зі "Сватів" / Фото Instagram/anpolishchyk

Костянтин Чорнокрилюк

Артист продовжує займатися своєю кар'єрою в кіноіндустрії, беручи участь у рекламних кампаніях, телевізійних проєктах, серіалах і фільмах різних жанрів, включно з документальним і художнім кіно. Крім акторської діяльності, йому подобається займатися айкідо, сучасними танцями і вивченням іноземних мов.

Як змінився Микита зі "Сватів" / Фото Instagram/kostyachernokryliuk

Як змінився Микита зі "Сватів" / Фото Instagram/kostyachernokryliuk

Як змінився Микита зі "Сватів" / Фото Instagram/kostyachernokryliuk

Новини шоу-бізнесу в Україні та у світі:

Раніше путініст Федір Добронравов відреагував на заяву української акторки Анни Кошмал, яка внесла артиста до свого особистого чорного списку.

А також актори "Кварталу 95" розкритикували російського актора Федора Добронравова, який приїхав у госпіталь роздати автографи окупантам.

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Серіал "Свати" - про що він Серіал "Свати" - український комедійний телевізійний серіал студії "Квартал 95". За весь час існування проєкту було випущено сім сезонів серіалу, а також мюзикл "Новорічні свати", спін-офф серіалу "Байки Мітяя", телепередача "Свати біля плити", мультсеріал "Сватики" і цикл документальних фільмів "Свати: Життя без гриму" і "Свати-6: За кадром". Прем'єра першого сезону відбулася 28 грудня 2008 року. Фінальна серія серіалу вийшла в ефір 30 грудня 2021 року.

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