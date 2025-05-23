Орбана чекають сильні неприємності: ЄС готується серйозно покарати Угорщину

Міністри країн ЄС проведуть уже восьме слухання щодо ситуації в Угорщині.

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Право голосу в ЄС може бути втрачено у Угорщини / Колаж: Главред, фото: flickr

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Угорщина під загрозою втрати повноважень у ЄС через порушення цінностей

Рада ЄС 27 травня розгляне запуск процедури за статтею 7 щодо Угорщини

Угорщина має всі шанси втратити ключові повноваження у Європейському Союзі. Все через порушення цінностей блоку, повідомляє прес-служба Ради ЄС.

Вже 27 травня Рада Європейського Союзу з загальних питань (General Affairs Council) планує провести засідання. На ньому хочуть розглянути можливий запуск процедури щодо Угорщини.

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"Міністри проведуть восьмі слухання щодо Угорщини в рамках процедури за статтею 7, запущеної обґрунтованою пропозицією Європейського парламенту від вересня 2018 року", - йдеться в заяві.

Зазначимо, що стаття 7 Договору про Європейський Союз, передбачає ймовірність призупинення окремих прав держави-члена, якщо виявлено серйозне та системне і серйозне порушення засадничих принципів, на яких ґрунтується спільнота.

Віктор Орбан / Главред - інфографіка

Упродовж понад трьох років повномасштабного вторгнення угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан та його уряд неодноразово публічно висловлювалися проти військової підтримки України та її прагнення до членства в НАТО. Крім того, Будапешт рішуче виступає проти санкційної політики щодо Росії.

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Як писав Главред з посиланням на Financial Times, ЄС готує спосіб обходу вето Угорщини для введення санкцій проти РФ. Значна частина санкцій, включно з 200 млрд євро заморожених російських державних активів, може бути перенесена на іншу правову основу.

Нещодавно прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступив з заявою, що Україна координує кампанію проти Угорщини. Так, Будапешт звинувачує Україну в спецоперації для зриву референдуму, начебто Київ співпрацює з угорською опозицією для дестабілізації ситуації.

Водночас експерт Сергій Герасимчук відповів, чи піде Орбан на вторгнення до України. За його словами, Угорщина налаштована на суттєве посилення армії — принаймні вдвічі порівняно з нинішніми масштабами.

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Скандальні заяви Віктора Орбана про Україну У квітні 2023 року прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан назвав Україну неіснуючою країною у фінансовому плані. Мовляв, наша країна безпосередньо залежить від союзників, і якщо США та Європа припинять фінасування, війна одразу ж закінчиться. Раніше він стверджував, що "Україна стає нічийною землею". У травні 2023 року Орбан цинічно заявив, що Закарпаття - це "давня угорська земля". "Втрати українців - це наші втрати... Там живуть і угорці, частина України - це давня угорська земля, яка тепер належить Україні, і угорці існують там як корінне населення", - сказав Орбан в інтерв'ю радіо Kossuth. У листопаді 2022 року Орбан потрапив у скандал, коли з'явився на матч національної збірної Угорщини з футболу в шарфі з українським Закарпаттям, таким чином натякнувши на анексію регіону. Крім того, Угорщина систематично звинувачує Україну в нібито "порушенні прав національних меншин" на Закарпатті та намагається блокувати важливі ініціативи для співпраці Києва з Євросоюзом і НАТО.

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