"Ми разом сміємося": Том Круз удостоєний почесного "Оскара"

Том Круз удостоєний почесного "Оскара" / колаж: Главред, фото: instagram.com/tomcruise

Коротко:

Статуетку Крузу вручив мексиканський режисер Алехандро Іньярріту

Для Тома Круза це перший "Оскар" у кар'єрі

Голлівудський актор Том Круз отримав почесного "Оскара" на церемонії Governors Awards, яку Американська кіноакадемія провела 16 листопада в Лос-Анджелесі. Про це повідомляє Variety.

Разом із ним нагородили кантрі-легенду Доллі Партон, режисерку і хореографиню Деббі Аллен, а також художника-постановника Вінна Томаса.

Почесну статуетку Крузу вручив мексиканський режисер Алехандро Гонсалес Іньярріту, який зараз працює над фільмом про актора. Картина поки що не має назви, але її прем'єра запланована на жовтень 2026 року.

Під час промови Круз подякував тим, хто створює кіно, і наголосив, що вірить у силу кінематографа об'єднувати людей.

"Кіно допомагає мені цінувати відмінності та бачити нашу спільну людяність. Незалежно від того, звідки ми родом, у кінотеатрі ми разом сміємося, відчуваємо і сподіваємося. У цьому - сила цього мистецтва", - сказав актор.

Для Тома Круза це перший "Оскар" у кар'єрі, незважаючи на чотири попередні номінації - за фільми "Народжений четвертого липня", "Магнолія", "Людина дощу" та продюсування "Топ Ган: Маверік".

Серед інших лауреатів - Деббі Аллен, відома своєю акторською, режисерською та хореографічною роботою, а також художник-постановник Вінн Томас, якого відзначили за життєві досягнення.

Про персону: Том Круз Том Круз - американський актор, кінорежисер, сценарист і кінопродюсер. Триразовий володар премії "Золотий глобус" (1990, 1997, 2000), дворазовий володар премії "Сатурн" (2002, 2022) і чотириразовий номінант на премію "Оскар", повідомляє Вікіпедія. Найвідоміші кінороботи: "Магнолія", "Інтерв'ю з вампіром", "Із широко заплющеними очима", "Ванільне небо", серія фільмів "Місія нездійсненна" і дилогія "Топ Ган".

