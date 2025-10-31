"Зробив купу дурниць": Колін Фаррелл розповів, як розлютив Тома Круза на зйомках

Неадекватний стан Коліна Фаррелла неабияк розлютив його партнера по фільму, Тома Круза.

Ірландський актор Колін Фаррелл під час роботи над фільмом Стівена Спілберга "Особлива думка" прийшов на знімальний майданчик настільки п'яним, що витратив на одну репліку 46 дублів. Про це пише The Guardian.

За даними видання, неадекватний стан Фаррелла неабияк розлютив його партнера по фільму, Тома Круза. Сам Фаррел зізнався, що це був один із найгірших днів у його житті. Напередодні свого дня народження, 31 травня, актор влаштував гучне святкування, а вже о шостій ранку мав їхати на зйомку:

"Я зробив купу дурниць тієї ночі. Ліг у ліжко, вимкнув світло - і одразу задзвонив телефон: водій повідомив, що вже 06:10. Я подумав: "О, чорт". Незважаючи на те, що асистент режисера намагався усунути його від роботи, Фаррелл наполягав, що впорається, попросивши шість пляшок пива і пачку сигарет. Однак на знімальному майданчику він довго не міг вимовити рядок "I'm sure you've all grasped the fundamental paradox of precrime methodology", - йдеться в повідомленні.

Закінчити дубль вдалося лише після 46 спроб.

"Том не був дуже щасливий", - зізнався Фаррелл.

