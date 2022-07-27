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Даша Астаф'єва в спокусливому образі з фільму "Леон" пригрозила агресорам

27 липня 2022, 15:59

Як каже артистка, фото було зроблено ще в 2018 році, проте для неї набуло нового значення під час повномасштабної військової агресії в Україні.

Астаф'єва
Даша Астаф'єва / колаж УНІАН

Легендарна українська поп-співачка, актриса і волонтер Даша Астаф'єва пригрозила російським окупантам розправою-причому в мегаспокусливому образі дівчинки-кілера Матильди з легендарного бойовика"Леон". Пост був опублікований в Instagram- stories актриси.

Астаф'єва позувала для фотографа в коротких шортах і топі. І з сигаретою в одній руці, і з горщиком з кімнатною рослиною в інший.

"Зараз докурю, і продовжимо лупити самі знаєте кого", – підписала відвертий кадр вона.

Як каже артистка, фото було зроблено ще в 2018 році, проте для неї набуло нового значення під час повномасштабної військової агресії в Україні.

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читайте також"Їм не тісно?": Даша Астаф'єва показала соковиті форми в відвертій сукні-футлярі

Нагадаємо, раніше Даша Астаф'єва в інтерв'ю відомому блогеру і телеведучому Володимиру Петрову розповіла свій план помсти російському коміку казахського Походження Нурлану Сабурову.

"Сабуров, ти [сволота- неценз.] [довбана - неценз.], я буду тебе [бити - неценз.] особисто, і буду отримувати величезне задоволення ",- пообіцяла Астаф'єва.

Такою була реакції співачки на те, що Сабуров спершу публічно зізнався, що він боїться говорити про війну в Україні відкрито, а потім, коли на його концерт прийшла Українка в "закривавленій" сукні, нерозумно пожартував про менструацію.

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Автор: Єгор Бунін
Instagram Даша Астафьева новини шоу бізнесу
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