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Даша Астаф'єва розповіла, як покарає Сабурова: "Особисто і з насолодою"

6 травня 2022, 16:31

На таке видовище варто продавати квитки - буде багато бажаючих подивитися, а виручені гроші передати на благодійність.

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Даша Астаф'єва пообіцяла побити Сабурова за підтримку війни в Україні / Колаж

Українська модель і співачка, а сьогодні - волонтерка та командир картопляних військ Даша Астаф'єва в інтерв'ю для блогера під ніком Король мавп розповіла свій план помсти російському коміку казахського походження Нурлану Сабурову.

Артист, який славився своєю демонстративною прямолінійністю, геть зіпсував собі імідж і кар'єру - спершу публічно зізнався, що він боїться говорити про війну в Україні відкрито, а потім, коли на його концерт прийшла українка в "закривавленій" сукні, по-дурному пожартував про менструацію.

Така малодушність і повна відсутність будь-яких принципів (що іронічно, адже концертна програма Сабурова називається "Принципи") привели коміка до того, що в Україні він став символом потурання кривавому путінському режиму з боягузтва.

Даша Астаф'єва, коли інтерв'юер запитав у неї, що вона може сказати про Сабурова, три рази стукнула кулаком по столу і, не соромлячись виразів, пообіцяла стерти коміка в порошок.

"Сабуров, ти [сволота - неценз.] [довбана - неценз.], я буду тебе [бити - нецензур.] особисто, і буду отримувати величезне задоволення" ,- пообіцяла Астаф'єва.

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Раніше Даша Астаф'єва обматюрила відомого українського співака, який виступає в РФ.

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війна в Україні шоу-бізнес Даша Астафьева новини шоу бізнесу війна Росії та України Нурлан Сабуров
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