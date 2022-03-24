Даша Астаф'єва розповіла про будні військового Києва: "Бачила, як бабуся їла хліб з годівниці"

Даша Астаф'єва розповіла про будні військового Києва / instagram.com/da_astafieva

Українська модель, актриса і співачка Даша Астаф'єва розповіла в інтрев'ю Наталії Влащенко для каналу Україна 24, як проходить її звичайний день в умовах війни.

Артистка залишилася в Києві, і зараз займається волонтерською діяльністю; в основному - допомагає готувати їжу для нужденних, ЗСУ і Територіальної оборони.

Вона також завела собі звичку - завжди мати при собі готівку, яку при нагоді роздає тим, кому це необхідно.

А таких зараз дуже багато. Зі сльозами на очах Астаф'єва розповіла, як побачила на вулиці літню жінку, якій довелося шукати їжу в пташиній годівниці, щоб хоч якось вгамувати голод.

"Багато страшних історій я бачила. Бабуся в годівниці відокремлює крихти хліба від зерна... Ніколи в житті не забуду цього",- розповідає співачка.

Разом з нею не змогла стримати сльози і інтерв'юер Наталія Влащенко.

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Раніше український артист Андрій Данилко, який виступає під псевдонімом Вєрка Сердючка, заявив, що президенту Росії Володимиру Путіну для повної схожості з Адольфом Гітлером залишилося застрелитися в бункері після війни проти України.

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