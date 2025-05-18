Що буде з доларом до кінця травня: банкір відповів, чи чекати на сюрпризи

Впродовж наступного тижня гривня продовжить втрачати позиції.

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Курс валют з 19 по 25 травня / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

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Яким буде курс долара з 19 по 25 травня

Скільки коштуватиме європейська валюта впродовж наступного тижня

З 19 по 25 травня на валютному ринку прогнозується відносний спокій. Наступний тиждень мине без особливих сюрпризів. Про це повідомив директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий у коментарі РБК-Україна.

За його прогнозом, коливання курсів долара та євро відбуватимуться у коридорах: 41,4-41,8 грн/долар та 45,5-47 грн/євро.

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"Також характерним наступного тижня стане відносний баланс між попитом і пропозицією, адже триває сезон податкових платежів, що знижує активність покупців", - сказав він.

Очікується, що курс долара буде стабільним і майже не відрізнятиметься, де б його не купували - у банках чи в обмінниках.

"Якщо говорити про співвідношення курсу долара до євро, то, скоріше за все, воно залишиться на попередньому рівні і не перевищить 6 гривень", - додав він.

Він підкреслив, що на валютному ринку пануватиме рівновага між покупцями та продавцями валюти.

Як змінювався курс долара / Інфографіка: Главред

Курс валют в Україні - останні новини

Як писав Главред, Національний банку України, найімовірніше, повернеться до контрольованого і поступового послаблення гривні у другому півріччі 2025 року, коли темпи інфляції почнуть знижуватися.

Крім того, НБУ оновив курс долара та євро на понеділок, 19 травня. Офіційний курс долара після вихідних буде на рівні 41,50 гривень за один долар, тобто американська валюта подорожчає на 3 копійки і гривня послабить свої позиції.

Тим часом кандидат економічних наук, незалежний експерт Олександр Хмелевський прогнозує, що у травні гривня може сильно впасти щодо долара та євро.

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Хто такий Тарас Лєсовий? Тарас Лєсовий - український банкір, начальник департаменту казначейства Глобус Банку. Часто ділиться прогнозами щодо курсу валют і змін ситуації на ринку.

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