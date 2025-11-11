"Нервів уже не вистачає": Мозгова потрапила у важку ситуацію

Олена Мозгова розповіла про складнощі у своєму житті.

https://glavred.net/starnews/nervov-uzhe-ne-hvataet-mozgovaya-popala-v-tyazheluyu-situaciyu-10714343.html Посилання скопійоване

Олена Мозгова про відключення світла / колаж: Главред, фото: instagram.com, Олена Мозгова

Ви дізнаєтесь:

Олена Мозгова вийшла на зв'язок з прихильниками

Що сталось у зірки

Відома українська продюсерка Олена Мозгова розповіла про труднощі, з якими нині стикається у своєму житті. Зірка поділилася емоціями з прихильниками у Instagram.

Як і багато українців, Олена зіткнулася з проблемою відключень світла. Попри те, що продюсерка підготувалася до таких умов і має генератор, у певний момент навіть це не допомогло. Мозгова залишалася без електроенергії понад 12 годин.

відео дня

Олена Мозгова зараз про труднощі під час війни / фото: instagram.com, Олена Мозгова

"Збираю себе докупи. Світла немає вже майже 12 годин. Генератор заглух", — поділилась у соцмережах знаменитість.

Мозгова також зізналася, що ці труднощі негативно впливають на її психоемоційний стан. Зірка не приховує, що жити в таких умовах непросто.

"Нервів на це все вже не вистачає", — розповіла продюсерка.

Чим відома Олена Мозгова

Українська музична продюсерка Олена Мозгова, донька легендарного Миколи Мозгового, після багаторічної роботи в українському шоу-бізнесі та організації великих музичних проєктів, нині зосередилася на громадській активності та особистісному розвитку. Вона активно займається волонтерством, публічно підтримує ЗСУ та веде відкриту боротьбу з хворобою Лайма, ділячись досвідом стійкості, а також продюсує свого чоловіка, співака Девіда Аксельрода.

​​

Олена Мозгова / інфографіка: Главред

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що відома українська реперка та зірка Євробачення Alyona Alyona потрапила у дорожньо-транспортну пригоду. Про те, як сталася аварія, артистка розповіла прихильникам у своєму Instagram.

Також співачка MamaRika розповіла прихильникам, що потребує термінової операції. Артистка зізналася, що проблеми, які тривалий час ігнорувала, вже неможливо вирішити без термінового оперативного втручання. Вона перенесла чотири найближчі концерти, щоб встигнути відновитися.

Вас може зацікавити:

Про персону: Олена Мозгова Олена Мозгова - український музичний продюсер. Донька Народного артиста України Миколи Мозгового. Брала участь у різних проєктах та шоу, в тому числі в організації музичних фестивалів в Україні ("Пісня року", українські версії проєктів "Золотий грамофон" і "Золота шарманка" та ін.).

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред