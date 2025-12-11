"Усім подам руки": Тополя несподівано висловився про артистів-утікачів

Тарас Тополя відповів, як ставиться до Потапа і Світлани Лободи.

Український співак Тарас Тополя висловився про особисте ставлення до скандальних артистів та їхні перспективи на батьківщині. У розмові з "Радіо Люкс" були згадані Світлана Лобода і Потап.

За словами Тополі, він не став би проявляти активної ворожості до артистів-утікачів. Він запевнив, що у кожного є свої скелети в шафі, і засуджувати людей публічно він не поспішає.

Тарас Тополя про Потапа / скрін із відео YouTube

"І всім подам руки. Одна справа моє ставлення до певних персон, а друга - якийсь етикет, виховання моє. Я не пройшов шлях у їхньому взутті, а вони не пройшли мій. І я така сама людина зі своїми скелетами в шафах, із темними сторонами... Ніхто не ідеальний. І це там викручуватися якось. Я не суддя. Якщо ми говоримо саме про шоу-бізнес, мені може маса чогось не подобатися, я можу багато чого засуджувати на кухні десь у розмовах або ще щось, але щоб не привітатися з людиною, то ні", - сказав Тарас.

Також фронтмен гурту "Антитіла" відреагував на чутки про те, що Світлана Лобода готується дати концерти в Україні. Він заявив, що не знає, наскільки успішною буде її спроба, але українські артисти повинні дати гідну альтернативу російськомовній музиці.

Тарас Тополя про Світлану Лободу / скрін із відео YouTube

"Мені особисто це не норм, але у людей свої смаки, уподобання, своя якась логіка. Я не засуджую це. Просто констатую факт: на жаль, поки що багато російськомовного контенту досі споживається українцями. Завдання українських артистів - давати альтернативу і робити якісний україномовний контент, щоб настав якийсь день, коли ми взагалі б ці теми навіть не порушували", - підсумував Тополя.

Тарас Тополя / інфографіка: Главред

Про персону: Тарас Тополя Тарас Тополя - український співак, соліст і лідер поп-рок-гурту Антитіла, з яким випустив 7 альбомів, повідомляє Вікіпедія. У лютому 2022 року записався в ТРО, служив у ЗСУ як парамедик протягом 7 місяців.

