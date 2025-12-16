"Негайно виселити": путіністка Доліна остаточно позбулася квартири

Суд у терористичній Росії виніс рішення щодо путіністки Лариси Доліної.

Лариса Доліна програла суд/ фото: instagram.com, Лариса Доліна

Російська пропутінська співачка, яка підтримала військове вторгнення терористичної Росії в Україну, Лариса Доліна, остаточно позбулася своєї квартири і тепер повинна негайно покинути нерухомість.

Як пишуть російські пропагандисти, за рішенням судової колегії у цивільних справах Верховного Суду РФ ухвалили таке рішення: раніше ухвалені у справі судові акти скасувати. Квартиру в Хамовниках залишити покупниці Поліні Лур'є. Найближчим часом нижчому суду розглянути позов про примусове виселення Доліної. Рішення набуває чинності негайно.

Лариса Доліна підтримує диктатора Путіна / фото: t.me, Лариса Доліна

Як відомо, напередодні путінстка Лариса Доліна продала свою квартиру і віддала гроші шахраям. А потім схаменулася і через суд домоглася, щоб квартиру їй повернули, залишивши покупця і без грошей, і без квартири.

З рішення Верховного суду стало відомо, що справу повернули на новий розгляд у Московський міський суд, який і вирішуватиме подальшу долю примусового виселення Лариси Доліної зі спірної квартири, якщо вона у встановлені строки сама не залишить житло. "Більше ніяких позовів у цій справі розглядатися не буде. Квартира належить Поліні Лур'є. Це остаточне рішення", - заявили фахівці.

Лариса Доліна програла суд / фото: t.me/dolinaofficial

У підсумку квартира залишається за Поліною Лур'є - покупницею, яка повинна була спочатку залишитися господинею квартири. А путіністці Доліній доведеться шукати собі новий дім.

Тим часом росіяни радіють такому рішенню суду, адже Доліна створила юридичний прецедент і громадяни, наслідуючи її приклад, стали скасовувати угоди.

У мережі радіють рішенню щодо Доліної / Фото з мережі

Про персону: Лариса Доліна Лариса Олександрівна Доліна - радянська і російська естрадна і джазова співачка. Заслужена артистка Росії (1993), народна артистка Росії (1998). Член вищої політичної партії "Единая Россия".

Підтримує путінський режим і війну Росії проти України. Фігурантка центру бази "Миротворець". Внесена до списку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України.

З 7 січня 2023 року перебуває під санкціями РНБО за антиукраїнську діяльність.

