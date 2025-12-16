Рус
"Негайно виселити": путіністка Доліна остаточно позбулася квартири

Олена Кюпелі
16 грудня 2025, 20:28
268
Суд у терористичній Росії виніс рішення щодо путіністки Лариси Доліної.
Лариса Долина
Лариса Доліна програла суд/ фото: instagram.com, Лариса Доліна

Коротко:

  • Чого хотіла домогтися Доліна
  • Яке рішення виніс суд

Російська пропутінська співачка, яка підтримала військове вторгнення терористичної Росії в Україну, Лариса Доліна, остаточно позбулася своєї квартири і тепер повинна негайно покинути нерухомість.

Як пишуть російські пропагандисти, за рішенням судової колегії у цивільних справах Верховного Суду РФ ухвалили таке рішення: раніше ухвалені у справі судові акти скасувати. Квартиру в Хамовниках залишити покупниці Поліні Лур'є. Найближчим часом нижчому суду розглянути позов про примусове виселення Доліної. Рішення набуває чинності негайно.

відео дня
Лариса Доліна підтримує диктатора Путіна
Лариса Доліна підтримує диктатора Путіна / фото: t.me, Лариса Доліна

Як відомо, напередодні путінстка Лариса Доліна продала свою квартиру і віддала гроші шахраям. А потім схаменулася і через суд домоглася, щоб квартиру їй повернули, залишивши покупця і без грошей, і без квартири.

З рішення Верховного суду стало відомо, що справу повернули на новий розгляд у Московський міський суд, який і вирішуватиме подальшу долю примусового виселення Лариси Доліної зі спірної квартири, якщо вона у встановлені строки сама не залишить житло. "Більше ніяких позовів у цій справі розглядатися не буде. Квартира належить Поліні Лур'є. Це остаточне рішення", - заявили фахівці.

Лариса Доліна вийшла на подіум у скандальному образі
Лариса Доліна програла суд / фото: t.me/dolinaofficial

У підсумку квартира залишається за Поліною Лур'є - покупницею, яка повинна була спочатку залишитися господинею квартири. А путіністці Доліній доведеться шукати собі новий дім.

Тим часом росіяни радіють такому рішенню суду, адже Доліна створила юридичний прецедент і громадяни, наслідуючи її приклад, стали скасовувати угоди.

У мережі радіють рішенню щодо Доліної
У мережі радіють рішенню щодо Доліної / Фото з мережі

Про персону: Лариса Доліна

Лариса Олександрівна Доліна - радянська і російська естрадна і джазова співачка. Заслужена артистка Росії (1993), народна артистка Росії (1998). Член вищої політичної партії "Единая Россия".
Підтримує путінський режим і війну Росії проти України. Фігурантка центру бази "Миротворець". Внесена до списку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України.
З 7 січня 2023 року перебуває під санкціями РНБО за антиукраїнську діяльність.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

