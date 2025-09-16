Американські ЗМІ повідомили, що 16 вересня помер Роберт Редфорд.

Помер Роберт Редфорд / Колаж Главред, фото Вікіпедія

У США помер популярний американський актор, кінорежисер, продюсер і бізнесмен Роберт Редфорд.

Як повідомляє Бі-Бі-Сі, Роберт Редфорд був відомий своїми ролями у фільмах "Афера" і "Бутч Кессіді і Санденс Кід", а також отримав премію "Оскар" як режисер.

Народившись у Лос-Анджелесі, він почав виступати на сцені наприкінці 1950-х років, а потім розпочав телевізійну кар'єру 1960 року і дебютував у кіно у фільмі "Військове полювання".

Він був номінований на "Оскара" за найкращу чоловічу роль за роль у фільмі "Афера" 1973 року.

Помер Роберт Редфорд / Фото Вікіпедії

У 1980 році він дебютував як режисер з фільмом "Звичайні люди", який здобув чотири премії "Оскар", включно з нагородами за найкращий фільм і найкращу режисуру.

У 2001 році він отримав почесний "Оскар" за досягнення в житті.Редфорд також був відомий тим, що заснував кінофестиваль "Санденс" в Юті, просуваючи незалежне кіно. У 2018 році він оголосив, що фільм "Старий і рушниця" стане його останньою екранною роллю.

Від чого помер Роберт Редфорд

Повідомляється, що голлівудська зірка помер у себе вдома в оточенні сім'ї. Останні роки він мучився від проблем із серцем - вони і стали причиною смерті Роберта Редфорда.

Американські ЗМІ пишуть, що артист помер рано вранці уві сні у своєму особняку в штаті Юта.

