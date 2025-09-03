Частина мозку померла: у солістки популярного російського гурту стався інсульт

Солістка російського гурту розповіла, що з нею сталося і як вона пережила інсульт.

https://glavred.net/starnews/chast-mozga-umerla-u-solistki-populyarnoy-rossiyskoy-gruppy-sluchilsya-insult-10695110.html Посилання скопійоване

Солістка гурту Город 312 сильно захворіла / Колаж Главред, фото Стархіт

Коротко:

Що трапилося із солісткою "Город 312"

Як вона подолала хворобу

Солістка російського популярного гурту "Город 312" Ая (Світлана Назаренко) перенесла обширний інсульт і зникла з радарів ЗМІ, повідомивши, що пішла у творчу відпустку.

Як пишуть російські пропагандисти, солістка гурту чотири рази перенесла коронавірус. "Він якимось чином впливає на кров і на тромбоутворення, плюс на судини, суглоби й організм. Я за здоров'ям міцна, могла в будь-якому стані виступати, навіть за температури. Для мене найстрашнішим була втрата голосу", - розповіла в програмі "МАЛАХОВ" співачка.

відео дня

Солістка Група 312 / Фото Стархіт

Їй ставало дедалі гірше, але вона продовжувала виступати. І ось перед черговим концертом за кілька хвилин до виходу на сцену в артистки несподівано бризнула кров із носа. Вона все одно відіграла сет, хоча при цьому відчувала страшний головний біль. А ввечері з чоловіком поїхала на захід.

"Ми повернулися додому, сіли дивитися серіал, і раптом я стала повторювати одну й ту саму фразу. Чоловік каже: "Усе нормально? Ти ніби не чуєш мене, говориш одне й те саме, немов п'яна". Я випила таблетку, заснула, а прокинулася через жахливу блювоту. Тут уже викликали швидку, чоловік одразу сказав: "У дружини всі ознаки інсульту". Мене на швидкій відвезли в лікарню й одразу поклали в реанімацію. Сказали: "Вона в критичному стані, не знаємо, виживе чи ні. У неї обширний інсульт", - розповіла солістка.

Кілька днів лікарі боролися за життя артистки і змогли стабілізувати її. Але лівий бік залишився паралізованим, а також почалися проблеми з мовленням і рухами.

"Я всім раджу зробити УЗД глибоких вен, щоб не було ніде тромбів. Тому що в когось, як у мене, тромб може відірватися. Він просто перекрив вену, яка живить мозок, і частина мозку в мене померла", - сказала співачка, у якої тепер не рухається ліва рука.

Любиш чутки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Раніше Главред повідомляв, скільки платять українські зірки за навчання своїх дітей. Маша Єфросиніна, Григорій Решетник і Дмитро Монатік обрали для своїх дітей елітний навчальний заклад у столиці. Ціни на навчання в школі, яку обирають зірки, приголомшують.

Раніше Главред розповідав про чутки, пов'язані з молодшим братом української співачки Аліни Гросу. Восьмирічного Михайла багато хто вважає сином артистки, якого вона віддала батькам.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред