Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

Частина мозку померла: у солістки популярного російського гурту стався інсульт

Олена Кюпелі
3 вересня 2025, 22:59
134
Солістка російського гурту розповіла, що з нею сталося і як вона пережила інсульт.
Солістка гурту Місто 312 сильно захворіла
Солістка гурту Город 312 сильно захворіла / Колаж Главред, фото Стархіт

Коротко:

  • Що трапилося із солісткою "Город 312"
  • Як вона подолала хворобу

Солістка російського популярного гурту "Город 312" Ая (Світлана Назаренко) перенесла обширний інсульт і зникла з радарів ЗМІ, повідомивши, що пішла у творчу відпустку.

Як пишуть російські пропагандисти, солістка гурту чотири рази перенесла коронавірус. "Він якимось чином впливає на кров і на тромбоутворення, плюс на судини, суглоби й організм. Я за здоров'ям міцна, могла в будь-якому стані виступати, навіть за температури. Для мене найстрашнішим була втрата голосу", - розповіла в програмі "МАЛАХОВ" співачка.

відео дня
Солістка Група 312
Солістка Група 312 / Фото Стархіт

Їй ставало дедалі гірше, але вона продовжувала виступати. І ось перед черговим концертом за кілька хвилин до виходу на сцену в артистки несподівано бризнула кров із носа. Вона все одно відіграла сет, хоча при цьому відчувала страшний головний біль. А ввечері з чоловіком поїхала на захід.

"Ми повернулися додому, сіли дивитися серіал, і раптом я стала повторювати одну й ту саму фразу. Чоловік каже: "Усе нормально? Ти ніби не чуєш мене, говориш одне й те саме, немов п'яна". Я випила таблетку, заснула, а прокинулася через жахливу блювоту. Тут уже викликали швидку, чоловік одразу сказав: "У дружини всі ознаки інсульту". Мене на швидкій відвезли в лікарню й одразу поклали в реанімацію. Сказали: "Вона в критичному стані, не знаємо, виживе чи ні. У неї обширний інсульт", - розповіла солістка.

Кілька днів лікарі боролися за життя артистки і змогли стабілізувати її. Але лівий бік залишився паралізованим, а також почалися проблеми з мовленням і рухами.

"Я всім раджу зробити УЗД глибоких вен, щоб не було ніде тромбів. Тому що в когось, як у мене, тромб може відірватися. Він просто перекрив вену, яка живить мозок, і частина мозку в мене померла", - сказала співачка, у якої тепер не рухається ліва рука.

Любиш чутки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Раніше Главред повідомляв, скільки платять українські зірки за навчання своїх дітей. Маша Єфросиніна, Григорій Решетник і Дмитро Монатік обрали для своїх дітей елітний навчальний заклад у столиці. Ціни на навчання в школі, яку обирають зірки, приголомшують.

Раніше Главред розповідав про чутки, пов'язані з молодшим братом української співачки Аліни Гросу. Восьмирічного Михайла багато хто вважає сином артистки, якого вона віддала батькам.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Чи закінчиться війна в Україні у 2025 році - у Зеленського назвали три умови

Чи закінчиться війна в Україні у 2025 році - у Зеленського назвали три умови

23:55Війна
Зеленський допустив корейський сценарій для України - що передбачається

Зеленський допустив корейський сценарій для України - що передбачається

22:37Війна
Світло в Україні дорожчатиме щороку до 2028-го - на скільки підвищуватимуть тариф

Світло в Україні дорожчатиме щороку до 2028-го - на скільки підвищуватимуть тариф

21:37Економіка
Реклама

Популярне

Більше
"Тривалий" мир в Україні: Лавров назвав дві умови РФ для завершення війни

"Тривалий" мир в Україні: Лавров назвав дві умови РФ для завершення війни

Карта Deep State онлайн за 3 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 3 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Гороскоп на завтра 4 вересня: Тельцям - помилка, Дівам - божевільний день

Гороскоп на завтра 4 вересня: Тельцям - помилка, Дівам - божевільний день

"Це знову взаємно": Олександра Кучеренко зробила гучну заяву

"Це знову взаємно": Олександра Кучеренко зробила гучну заяву

Скандал в сім'ї Путіна: ЗМІ оприлюднили таємницю особистого життя диктатора

Скандал в сім'ї Путіна: ЗМІ оприлюднили таємницю особистого життя диктатора

Останні новини

00:08

Несподіваний фаворит: який колір авто обирають українці найчастіше

03 вересня, середа
23:55

Чи закінчиться війна в Україні у 2025 році - у Зеленського назвали три умови

23:23

Відбилася підборами: що трапилося з королевою Каміллою в поїзді

23:13

"Картки на їжу - реальний сценарій": експерт сказав, як Україна може добити РФ

23:09

В останній момент: Ребров робить неочікувану заміну у збірній перед самим матчем

На Росію чекають погані новини, восени там буде багато "цікавого", відчує навіть Москва – ЗагороднійНа Росію чекають погані новини, восени там буде багато "цікавого", відчує навіть Москва – Загородній
22:59

Частина мозку померла: у солістки популярного російського гурту стався інсультВідео

22:37

Зеленський допустив корейський сценарій для України - що передбачається

21:59

Нові зміни у бронюванні: хто може отримати бронь навіть якщо перебуває у розшуку

21:50

"Відчують всю красу моменту": як удари по Москві та Пітеру вплинуть на хід війни

Реклама
21:37

Світло в Україні дорожчатиме щороку до 2028-го - на скільки підвищуватимуть тариф

21:13

Фамільна схожість: Вірастюк показав красунчика-сина, і похвалився його великим досягненням

21:13

Макрон зробив важливу заяву щодо гарантій безпеки – що відомо

20:35

"Чорний список" авто - експерти назвали найпроблемніші моделі 2025 року

20:28

Чотири знаки зодіаку-жінки, які домінують у стосунках

20:22

"Незабутній день": зіркова стрибунка хрестила новонароджену доньку

20:17

Простий дідовський метод: садівниця розповіла, як зберегти моркву свіжою до весниВідео

19:56

"Ви побачите, що щось відбудеться": Трамп зробив гучну заяву щодо війни в УкраїніВідео

19:46

Підписано перший кодекс мовлення органів співрегулювання: документ набув чинності

19:13

Трамп віддав терміновий наказ Пентагону після заяви про змову РФ з Китаєм - Геґсет

19:10

Як Путін видав свої страхиПогляд

Реклама
19:09

ЗСУ зірвали "великий наступ": чому окупанти змушені перекидати еліту на Донбас

19:06

Переговори між Україною та Росією у Москві - у Зеленського зробили важливу заяву

18:43

Розлучений Даніель Салем показав нову дівчину: "Був мужик і немає мужика"

18:29

Українська гривна – не гроші: історик розкрив факт, який змінює всеВідео

18:03

Зривається на дитину: Маша Єфросиніна зізналась у труднощах з вихованням сина

17:55

Найменша донька Усиків затьмарила батьків

17:47

Тодоренко зробила зізнання про невиліковну хворобу

17:40

Зеленський розкрив основний сценарій Росії у війні - чого чекати українцям взимку

17:37

Долар та євро полетіли вгору: українців чекає новий курс валют 4 вересня

17:36

Путін звернувся до Зеленського з пропозицією і розкрив свій "план закінчення війни"

17:31

Дженніфер Еністон розкрила свій неймовірний секрет красивого (не)старіння

16:59

"Хто дасть гарантії": Зеленський емоційно розповів про ідею виходу ЗСУ з ДонбасуВідео

16:47

Дуже смачна вечеря за 20 хвилин: рецепт лінивих пельменів без ліпки

16:35

Москва зробила вибір: Зеленський назвав головний сценарій Росії у війні

16:35

"Хотіла їй вклепати": відома акторка ледь не побила фанатку "русского мира"

16:23

Путін, Сі Цзіньпін і Кім Чен Ин розмріялися про безсмертя - розмову випадково записалиВідео

16:17

Порошенко влаштував танці на кістках під час прощання з Андрієм Парубієм, – політолог

16:10

"У нього є два завдання": навіщо Кремль "воскресив" Януковича і до чого тут ТрампВідео

16:09

Таких цін давно не було: в Україні різко зросла вартість популярного продукту

15:28

Скандал в сім'ї Путіна: ЗМІ оприлюднили таємницю особистого життя диктатора

Реклама
15:25

Успіх на Донеччині: ЗСУ вдалося знищити позиції та відкинути росіян, деталі

14:56

Гороскоп Таро на завтра 4 вересня: Овнам - відпустити, щоб отримати, Раку - мудрість

14:42

Як вивести мох на бруківці: простий засіб із кухні врятує ваш двір

14:38

Національний відбір на Євробачення-2026: новий продюсер зробив серйозну заяву

14:35

Стануть справжньою проблемою: які номерні знаки авто водіям варто змінити

14:08

У чому чоловіки найбільше бояться зізнатися дружинам: психологи назвали 11 речей

14:08

Талони на бензин лише початок: удари ЗСУ стануть катастрофою для росіян

14:04

"Ах, какая женщина": гурт Фрістайл заспівав легендарний хіт українською мовоюВідео

13:32

Після дозволу на виїзд: в ОП сказали, чи знизиться мобілізаційний вік

13:13

Підозри "кіберу" СБУ від НАБУ – продовження атак на людей та структури, які борються з ворогом, – експерт

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Рецепти
НапоїСвяткове менюПрості стравиЗакускиЛегкі десертиСалати
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти