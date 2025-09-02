Помер зірка "Танцюючого з вовками" і "Сутінків" - актор Грем Грін

Читайте більше:
Канадський актор з індіанського народу ірокезів Грем Грін помер у віці 73 років. Смерть зірки настала в одній із лікарень Торонто першого вересня 2025 року після тривалої хвороби.
Про це виданню Deadline повідомив представник артиста Майкл Грін. "Він був великою людиною з високими моральними принципами, етикою і характером, і ми будемо безмірно сумувати за ним. Тепер ти нарешті вільний", - заявив агент покійного.
Грем Грін - номінант на "Оскар" і володар премій "Греммі" і "Джеміні". Кар'єру актора почав у сімдесятих, перебиваючись до цього випадковими заробітками.
Грін - характерний актор, якому чудово вдавалися харизматичні персонажі другого плану. Його найвідоміші роботи: фільми "Той, що танцює з вовками", "Громове серце", "Сутінки", "Вітряна ріка", серіали "Вовче озеро", "Виклик" тощо.
