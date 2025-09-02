Помер зірка "Танцюючого з вовками" і "Сутінків" - актор Грем Грін

Успіх Грема Гріна відкрив представникам корінних народів США двері в Голлівуд.

Помер Грем Грін - коли і чому помер актор Грем Грін / колаж: Главред, фото: pexels.com, imdb.com

За яких обставин помер Грем Грін

Чим прославився артист

Канадський актор з індіанського народу ірокезів Грем Грін помер у віці 73 років. Смерть зірки настала в одній із лікарень Торонто першого вересня 2025 року після тривалої хвороби.

Про це виданню Deadline повідомив представник артиста Майкл Грін. "Він був великою людиною з високими моральними принципами, етикою і характером, і ми будемо безмірно сумувати за ним. Тепер ти нарешті вільний", - заявив агент покійного.

Грем Грін - номінант на "Оскар" і володар премій "Греммі" і "Джеміні". Кар'єру актора почав у сімдесятих, перебиваючись до цього випадковими заробітками.

Грін - характерний актор, якому чудово вдавалися харизматичні персонажі другого плану. Його найвідоміші роботи: фільми "Той, що танцює з вовками", "Громове серце", "Сутінки", "Вітряна ріка", серіали "Вовче озеро", "Виклик" тощо.

Грем Грін у фільмі "Той, що танцює з вовками" / imdb.com

