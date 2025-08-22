Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

У РФ помер популярний співак, автор відомих хітів

Олена Кюпелі
22 серпня 2025, 14:19оновлено 22 серпня, 15:06
196
Співак хворів довгий час і помер від тривалої хвороби.
Помер виконавець пісні
Помер виконавець пісні "Фантазер" / Колаж Главред, фото Стархіт

Коротко:

  • Що сталося зі співаком із РФ
  • Від якої хвороби він помер

22 серпня з життя пішов російський співак Ярослав Євдокимов.

Про це повідомили російські пропагандисти. Сумну новину розповіла третя дружина артиста Ірина Кропивницька.

відео дня

За попередніми даними, він помер від раку легенів.

"Сьогодні вранці не стало Ярослава, нашого улюбленого фантазера! Спасибі вам, дорогі глядачі, слухачі за любов до творчості великого артиста, за увагу і оплески! Спасибі, дорогі підписники, за добрі слова і побажання, які дуже підтримували Ярослава, давали сили і віру, що заспівано багато гарних пісень і життя прожите не дарма! З повагою і вдячністю, Ірина", - написала дружина музиканта.

Автору хіта "Фантазер" було 78 років. Євдокимов вів закритий, навіть скромний, спосіб життя, гастролював містами Росії.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Зазначимо, як повідомляв Главред, у віці 70-ти років у Ялті помер режисер "Майстра і Маргарити". Кінорежисер Юрій Кара в останні роки жив в окупованому Криму.

Також нещодавно, на жаль, помер знаменитий норвезький лижник. Гренвольд став бронзовим призером у скікросі серед чоловіків на зимовій Олімпіаді 2010 року, а також раніше був членом національної збірної з гірськолижного спорту.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Болітиме голова і стрибатиме артеріальний тиск": українцям видали важливе попередження

"Болітиме голова і стрибатиме артеріальний тиск": українцям видали важливе попередження

15:15Синоптик
"Я дуже злий": Орбан поскаржився Трампу після удару по "Дружбі", як той відповів

"Я дуже злий": Орбан поскаржився Трампу після удару по "Дружбі", як той відповів

14:44Світ
ЗСУ знищили пункт базування російських безпілотників в Криму: що відомо

ЗСУ знищили пункт базування російських безпілотників в Криму: що відомо

14:12Війна
Реклама

Популярне

Більше
Чому Пугачова і Кіркоров розлучилися насправді - деталі

Чому Пугачова і Кіркоров розлучилися насправді - деталі

В Україні буде справжній Армагеддон: регіони заливатиме дощами з грозами та градом

В Україні буде справжній Армагеддон: регіони заливатиме дощами з грозами та градом

"Без цього війну не виграти": Трамп зробив гучну заяву про удари по Росії

"Без цього війну не виграти": Трамп зробив гучну заяву про удари по Росії

ЗСУ розірвали "ланцюг" ворога: Сирський розповів, як сотні росіян потрапили в пастку

ЗСУ розірвали "ланцюг" ворога: Сирський розповів, як сотні росіян потрапили в пастку

Прийде заповітне полегшення: трьох знаків зодіаку чекають зміни 22 серпня

Прийде заповітне полегшення: трьох знаків зодіаку чекають зміни 22 серпня

Останні новини

15:26

Зустріч Зеленського з Путіним: Лавров висунув головну умову Кремля

15:15

"Болітиме голова і стрибатиме артеріальний тиск": українцям видали важливе попередження

15:13

Чи може водій повернути праворуч: заплутаний тест з ПДР під силу не всімВідео

15:09

Впливає навіть положення руки: як покращити якість мобільного зв'язку за хвилинуВідео

14:44

"Я дуже злий": Орбан поскаржився Трампу після удару по "Дружбі", як той відповів

В України з’явилися два козирі, здатні змінити хід війни – ОгризкоВ України з’явилися два козирі, здатні змінити хід війни – Огризко
14:19

У РФ помер популярний співак, автор відомих хітівВідео

14:12

ЗСУ знищили пункт базування російських безпілотників в Криму: що відомо

13:53

"Народила свою копію": співачка Руслана показала рідкісне фото з мамою

13:43

Гороскоп на завтра 23 серпня: Терезам - прибуток, Стрільцям - грандіозний успіх

Реклама
13:34

Чи варто повертатися до колишніх: психолог дав неочікувану відповідь

13:20

Штучне обмеження виплат суддям підриває незалежність правосуддя – суддя Марина Барсук

13:14

Чому не можна казати "велике дякую": якої помилки припускаються багато українцівВідео

13:04

В'язниця або великий штраф за втечу за кордон: Кабмін подав законопроєкт

12:45

Діагностували важке захворювання: Кікроров звалився зі сцени і не зміг встатиВідео

12:40

Горова вперше заговорила про одруження зі своїм обранцем: "П'ять років разом"

12:31

Чим відрізняються два чоловіки: три відмінності треба знайти за 49 секунд

12:13

Обвал ціни на 12%: в Україні дешевшає популярний фрукт, де купити найвигідніше

12:08

"Угоди не буде": мирні зусилля Трампа зайшли в глухий кут за чотири дні - WSJ

11:55

Пиріг із лаваша із секретною начинкою за лічені хвилини - бомбічний смакВідео

11:53

Чи можна відмовитися бути хрещеною чи хрещеним, якщо вас запросили: священник пояснивВідео

Реклама
11:52

До влади хочуть залучити нових людей: Єрмак заявив про реформування ОП

11:16

Скільки коштує піджак Олени Зеленської - перша леді підкорила своїм виглядом

11:05

Похолодання накриє всю Україну, температура впаде на 5-8 градусів: стала відома дата

11:00

Чи стане Китай гарантом безпеки для України: у Пекіні дали неочікувану відповідь

10:58

Таких цін не було навіть минулого року: вартість одного продукту відчутно впала

10:30

Китайський гороскоп на завтра 23 серпня: Свиням - помилки, Півням - страх

10:20

Мінус п'ять елітних підводників РФ: морський дрон ГУР прорідив лави окупантів

10:08

Наступ на Харків і Суми: Міноборони Росії оприлюднило важливе рішення Путіна

09:57

Як не переплатити за автоцивілку у 2025 році: 5 законних способів заощадити на страховці новини компанії

09:53

Як вибрати стиглий кавун: треба звернути увагу на одну єдину ознакуВідео

09:40

Чому Нікіта Пресняков розлучився з дружиною насправді: "Недостатньо"

09:31

ЗСУ одним ударом перекрили потік нафти РФ до Угорщини: в Орбана вибухнули гнівом

09:24

Відправлення військ під командуванням США: названо варіанти гарантій безпеки України

09:05

"Народжується всередині": колишня кохана Налчаджиоглу зробила зізнання

08:19

У армії Путіна розпочався бунт: солдати відмовляються воювати й знищують техніку

08:10

Як РФ залишається без палива ударами ЗСУПогляд

07:55

"НАТО-лайт": Мелоні запропонувала 24-годинний механізм захисту України від РФ

07:10

Чим відрізняються два хлопці, які їдять суші: відповідь треба знайти за 18 секунд

06:58

США засекретили дані про переговори України та Росії - CBS News

06:10

Крим розміром із Техас: як Трамп повеселив світПогляд

Реклама
05:00

Прийде заповітне полегшення: трьох знаків зодіаку чекають зміни 22 серпня

04:02

Яким був прапор України тисячу років тому – історик показав забуті символи РусіВідео

03:37

Знають все наперед: три знаки зодіаку мають приховані магічні здібності

03:05

Дожити до 100 років не межа: названо головну хитрість довгожителів

02:22

Таким розбивають серце: ТОП-4 знаки, які довіряють людям занадто швидко

02:15

На фронті загострення: у Генштабі розповіли важливі нюанси на ключових напрямках

01:30

Це взагалі що таке: Наташу Корольову перекосило через Тарзана

00:45

Що таке "клямра": лише одиниці зможуть сказати, що означає словоВідео

00:17

"Дружба" пішла на канікули: перші подробиці удару по нафтовій артерії КремляВідео

21 серпня, четвер
23:57

Футболіст київського "Динамо" Максим Брагару вперше став батьком: перші фото

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихПотапВіталій КозловськийСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена Зеленська
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти