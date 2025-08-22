У РФ помер популярний співак, автор відомих хітів

Співак хворів довгий час і помер від тривалої хвороби.

Помер виконавець пісні "Фантазер" / Колаж Главред, фото Стархіт

Що сталося зі співаком із РФ

Від якої хвороби він помер

22 серпня з життя пішов російський співак Ярослав Євдокимов.

Про це повідомили російські пропагандисти. Сумну новину розповіла третя дружина артиста Ірина Кропивницька.

За попередніми даними, він помер від раку легенів.

"Сьогодні вранці не стало Ярослава, нашого улюбленого фантазера! Спасибі вам, дорогі глядачі, слухачі за любов до творчості великого артиста, за увагу і оплески! Спасибі, дорогі підписники, за добрі слова і побажання, які дуже підтримували Ярослава, давали сили і віру, що заспівано багато гарних пісень і життя прожите не дарма! З повагою і вдячністю, Ірина", - написала дружина музиканта.

Автору хіта "Фантазер" було 78 років. Євдокимов вів закритий, навіть скромний, спосіб життя, гастролював містами Росії.

