Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

Загинув у бою за Україну артист Львівської опери

Анна Підгорна
16 вересня 2025, 10:54
37
Дмитро Пасічник віддав своє життя за незалежність нашої країни.
Погиб Дмитрий Пасичник
Дмитро Пасічник загинув на фронті під час виконання бойового завдання / facebook.com/lvivoperaofficial

Коротко:

  • Дмитро Пасічник прослужив три місяці
  • Про його загибель повідомили у Львівській Національній опері

Артист балету Львівського Національного академічного театру опери та балету Дмитро Пасічник загинув на фронті під час виконання бойового завдання. Про це повідомила пресслужба Львівської опери.

У жовтні 2024 року він почав працювати театрі, а в червні 2025-го вступив на службу до ЗСУ. Колектив Львівської опери висловив співчуття родині, близьким і друзям Дмитра. Подробиці про похорон будуть відомі пізніше.

відео дня

Львівський Національний університет імені Івана Франка, де навчався Пасічник, повідомив, що воїн віддав своє життя "у бою за свободу та незалежність України від російських загарбників".

Дмитрий Пасичник
Дмитро Пасічник загинув на фронті під час виконання бойового завдання / Facebook LNU-Dance.Ivan Franko Lviv National University

Останні зіркові новини:

Раніше Главред розповідав про смерть російського і радянського співака Ярослава Євдокимова - виконавця хіта "Фантазер". Заяву про відхід артиста зробила його третя дружина.

Також вдова Ігоря Поклада озвучила останню волю композитора, який помер у липні 2025 року. Маестро передчував свою смерть, і залишив для дружини чіткі вказівки.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

шоу-бізнес новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Забезпечення армії РФ підривають: Сили оборони провели операцію в тилу противника

Забезпечення армії РФ підривають: Сили оборони провели операцію в тилу противника

11:41Війна
Росіяни взимку готують "головний удар": майор розкрив задум ворога

Росіяни взимку готують "головний удар": майор розкрив задум ворога

10:47Фронт
Зеленський про зустріч із Путіним: "Нам це потрібно, навіть якщо ми не любимо один одного"

Зеленський про зустріч із Путіним: "Нам це потрібно, навіть якщо ми не любимо один одного"

10:42Політика
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 16 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 16 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Більше не лисий бородань: утікач Влад Яма змінив імідж

Більше не лисий бородань: утікач Влад Яма змінив імідж

Фінансова фортуна усміхнеться чотирьом знакам зодіаку 16 вересня: хто у списку

Фінансова фортуна усміхнеться чотирьом знакам зодіаку 16 вересня: хто у списку

Ноги об нього витерла: Пугачова довела Кіркорова своїм одкровенням

Ноги об нього витерла: Пугачова довела Кіркорова своїм одкровенням

Повторила долю Кіркорова: з Анною Asti сталася біда

Повторила долю Кіркорова: з Анною Asti сталася біда

Останні новини

11:41

Забезпечення армії РФ підривають: Сили оборони провели операцію в тилу противника

11:40

В Україні зросте прожитковий мінімум для всіх категорій населення: подробиці

11:34

У Львові масово перевіряють документи та оглядають авто: що сталося

11:30

Мінус 25 кілограмів: Могилевська розкрила, як досягла ідеальної фігури

10:54

Загинув у бою за Україну артист Львівської опери

Рішення про завершення війни ухвалюватиме не Кремль: Пендзин – про те, хто поставить крапкуРішення про завершення війни ухвалюватиме не Кремль: Пендзин – про те, хто поставить крапку
10:47

Росіяни взимку готують "головний удар": майор розкрив задум ворога

10:42

Зеленський про зустріч із Путіним: "Нам це потрібно, навіть якщо ми не любимо один одного"

10:35

"Я не спітнів": чоловік Мозгової вперше з'явився на публіці після поранення

10:33

Лишила Меловіна в минулому: відома українська співачка закрутила новий роман

Реклама
10:32

Сили оборони порушили управління армії РФ на фронті, постраждало командування

09:29

РФ атакувала логістичний центр на Київщині: рятувальники потрапили під ударФото

09:29

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 16 вересня (оновлюється)

09:27

Рубіо анонсував зустріч Трампа і Зеленського: де і коли відбудуться переговори

09:24

Хотів ударити: путініст Расторгуєв накинувся на журналіста за просте запитанняВідео

09:21

Гороскоп на завтра 17 вересня: Левам - вигідна угода, Водоліям - веселощі

09:14

"З нами б'ються три армії": бійці сказали, чи вдасться відстояти Покровськ

09:11

"Змусити Путіна боятися": Зеленський закликав США запровадити санкції проти РФ

09:00

Росія може розв'язати війну в Європі, все залежатиме від двох сценаріїв – Жирохов

08:58

Гороскоп Таро на завтра 17 вересня: Овнам - удача в грошах, Дівам - попередження

08:33

Не доля: чотири знаки зодіаку, яким загрожує безліч розставань

Реклама
08:23

"Війна може закінчитися через 60 або 90 днів": Бессент назвав основну умову

08:11

Зеленський назвав єдиний спосіб завершити війну і натякнув на Трампа

08:11

Карта Deep State онлайн за 16 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:10

Північний морський шлях: чим Путін тримає ТрампаПогляд

07:34

Ізраїль почав наступ: ЦАХАЛ хоче окупувати місто Газа - Axios

07:10

Де три відмінності між чоловіками у спортзалі: треба мати "зір орла", щоб відповісти

06:41

РФ атакувала Україну: у Запоріжжі поранені діти, Суми - частково без світлаФото

06:10

Втрати та результати наступу РФ за другий тиждень вересня в цифрахПогляд

05:50

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці дідуся та онука за 45 секунд

05:27

Як швидко помити лисички: незвичний, але дієвий лайфхак з борошном

05:00

Коли не варто спати в шкарпетках: поширена звичка може мати наслідкиВідео

04:35

Як сказати українською "копчик": чому цю частину тіла постійно неправильно називаютьВідео

04:09

Як котяча м'ята впливає на улюбленців – ознаки, на які варто звертати увагуВідео

03:30

Китай - не альтруїст: експерт сказав, чим РФ заплатить за допомогу КНР

02:55

Особливий день: які знаки зодіаку отримають сюрпризи 16 вересня

02:06

Прорив у медицині: краплі замінюють окуляри для читання і покращують зір надовго

01:36

Вони з’явилися вдруге за багато років: у Чорнобилі зафіксували рідкісних кажанів

01:30

"Був дикий біль": Анна Заворотнюк перенесла серйозну операцію

01:07

Окупанти атакували Запоріжжя: в ОВА розповіли про руйнування та постраждалихФотоВідео

00:40

Найближчим часом підвищиться активність штурмів: DeepState назвало ще один гарячий напямок

Реклама
00:04

Гра Лукашенка: експерт розповів, як "Захід-2025" може стати його "планом Б"

15 вересня, понеділок
23:04

Скандал з допінгом Мудрика: як корова може скоротити термін дискваліфікації

23:01

Чому цього дня обов'язково потрібно попаритися: суворі прикмети 16 вересня

21:53

"Навіть елітні підрозділи не змогли зупинити тиск": як ЗСУ заганяють ворога в пастку

21:39

Путін може ліквідувати Лукашенка: названо ймовірний спосіб і головну умовуВідео

21:30

Фінансова фортуна усміхнеться чотирьом знакам зодіаку 16 вересня: хто у списку

21:01

Розумний хід перед зимою: простий спосіб знизити рахунки за комуналку

20:59

Коли обрізати троянди восени в Україні: найкращий часВідео

20:55

Приховує корисну функцію: як одна кнопка в авто робить керування легшим

20:45

Гороскоп на сьогодні 16 вересня: Близнюкам - серйозна сварка, Ракам - знайомство

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракПотапКейт МіддлтонСофія РотаруАлла ПугачоваОльга СумськаМаксим ГалкінФіліп КіркоровНастя КаменськихОлена ЗеленськаВіталій Козловський
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти