Загинув у бою за Україну артист Львівської опери

Коротко:
- Дмитро Пасічник прослужив три місяці
- Про його загибель повідомили у Львівській Національній опері
Артист балету Львівського Національного академічного театру опери та балету Дмитро Пасічник загинув на фронті під час виконання бойового завдання. Про це повідомила пресслужба Львівської опери.
У жовтні 2024 року він почав працювати театрі, а в червні 2025-го вступив на службу до ЗСУ. Колектив Львівської опери висловив співчуття родині, близьким і друзям Дмитра. Подробиці про похорон будуть відомі пізніше.
Львівський Національний університет імені Івана Франка, де навчався Пасічник, повідомив, що воїн віддав своє життя "у бою за свободу та незалежність України від російських загарбників".
