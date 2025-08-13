Рус
"Це була його чітка воля": вдова Ігоря Поклада озвучила останнє бажання композитора

Анна Підгорна
13 серпня 2025, 09:35оновлено 13 серпня, 10:33
128
Світлана Поклад розповіла, про що просив чоловік перед смертю.
Ігор Поклад
Помер Ігор Поклад - вдова композитора розкрила його останнє бажання / колаж: Главред, фото: facebook.com/svitlana.poklad.2025

Коротко:

  • У липні 2025 року помер Ігор Поклад
  • Через місяць вдова композитора розкрила його останню волю

Український композитор, Народний артист і Національна легенда України Ігор Поклад помер 9 липня 2025 року у віці 83 років. Його смерть стала величезною втратою, але не була несподіванкою для дружини маестро Світлани Валеріївни.

Через тиждень після відходу чоловіка вона розповіла, що Ігор Дмитрович практично передбачив свій кінець. "Десь, мабуть, у січні або лютому він сказав: "Оце буде моє останнє літо", - каже вдова Ігоря Поклада.

відео дня

Нещодавно в бесіді з Oboz.ua Світлана Валеріївна розкрила останню волю чоловіка. Єдиним і головним його бажанням було упокоїтися поруч із мамою на Берковецькому кладовищі. Композитор спланував це ще після її смерті, і акцентував на цьому увагу, передчуваючи власну.

"Це була його чітка воля. У Ігоря Дмитровича на Берковецькому кладовищі похована мама. Він сам встановив дуже красивий пам’ятник – дві плити. І завжди казав: "Оця друга – для мене". Усі друзі, хто бував у нас останні місяці, чули від нього одне й те саме: "Мене – тільки до мами". Він повторював це неодноразово. Сотні разів", - поділилася Світлана Поклад.

Остання воля композитора була виконана: 11 липня 2025 року Ігоря Дмитровича Поклада поховали на Берковецькому кладовищі.

Могила Ігоря Поклада
Який вигляд має могила Ігоря Поклада / facebook.com/svitlana.poklad.2025

Про персону: Ігор Поклад

Ігор Поклад - український композитор та опермейстер. Лауреат Шевченківської премії (1986). Заслужений діяч мистецтв УРСР (1989). Народний артист України (1997). Герой України (2021). Національна легенда України (2024). Член НСКУ, пише Вікіпедія.

Реклама

Реклама
Реклама
Реклама
20:28

"Розпочнеться третя війна": Зеленський зробив гучну заяву щодо Донбасу

20:25

"Навіть на референдумі": спікер ВР сказав, чи може Україна відмовитися від територій

20:10

"Будь-якими шляхами": спливла жорстка правда про втікача Винника

