"Обкрадати": учасники "Дизель Шоу" провели обшук у квартирі загиблої Поплавської

Еліна Чигис
21 жовтня 2025, 09:43
Людмила Поплавська розповіла деякі деталі того, що сталося.
Марина Поплавська
Марина Поплавська померла в ДТП / колаж: Главред, фото: instagram.com, Марина Поплавська

Ви дізнаєтеся:

  • Колеги Марини Поплавської забрали її речі
  • Як відреагувала її сестра

Рідна сестра української гумористки та учасниці "Дизель Шоу" Марини Поплавської, яка загинула в ДТП, Людмила Поплавська розповіла, як після трагедії до квартири артистки приходили її колеги.

В інтерв'ю Аліні Доротюк вона поділилася, що ніхто не давав їм дозволу перебувати у квартирі.

"Того дня, коли загинула Марина Францівна, за наказом керівництва "Дизель Шоу" були зібрані її речі без нашого дозволу, без моєї присутності на орендованій квартирі в Києві. Про це я дізналася цього дня в обід, після 13.00", - зазначила Людмила.

Марина Поплавська
Марина Поплавська / фото: instagram.com, Марина Поплавська

Поплавська хотіла забрати речі рідної людини з квартири, але дізналася, що вони знаходяться в офісі "Дизель Шоу".

"Ніхто мене не питав, і це мене дуже бентежить. З якою метою? Чому так сталося? На мою думку, це незаконно", - додала сестра артистки.

А адвокат, який займався справою ДТП, сказав, що це сталося через страх крадіжки.

"Потім мені сказав адвокат, призначений по ДТП, що вони боялися крадіжки, що загинула зірка - і хтось буде обкрадати квартиру. Це дурість", - підсумувала Людмила.

Дивіться відео інтерв'ю Людмили Поплавської:

Про персону: Марина Поплавська

Марина Поплавська - українська актриса, продюсер, комік, педагог. Прима проектів "Дизель Студіо". Кавалер Ордена "За заслуги" III ступеня (2018, посмертно), Почесний громадянин Житомира (2018, посмертно).
20 жовтня 2018 року о 06:43 ранку загинула на 49-му році життя в автокатастрофі в Київській області біля села Мила, коли автобус з акторами з "Дизель-шоу" врізався у вантажівку. Постраждали також актори Яна Глущенко, Євген Сморигін і Єгор Крутоголов.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

скандал Дизель шоу Марина Поплавська новини шоу бізнесу
