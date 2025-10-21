"Обкрадати": учасники "Дизель Шоу" провели обшук у квартирі загиблої Поплавської

Людмила Поплавська розповіла деякі деталі того, що сталося.

Марина Поплавська померла в ДТП / колаж: Главред, фото: instagram.com, Марина Поплавська

Колеги Марини Поплавської забрали її речі

Як відреагувала її сестра

Рідна сестра української гумористки та учасниці "Дизель Шоу" Марини Поплавської, яка загинула в ДТП, Людмила Поплавська розповіла, як після трагедії до квартири артистки приходили її колеги.

В інтерв'ю Аліні Доротюк вона поділилася, що ніхто не давав їм дозволу перебувати у квартирі.

"Того дня, коли загинула Марина Францівна, за наказом керівництва "Дизель Шоу" були зібрані її речі без нашого дозволу, без моєї присутності на орендованій квартирі в Києві. Про це я дізналася цього дня в обід, після 13.00", - зазначила Людмила.

Марина Поплавська / фото: instagram.com, Марина Поплавська

Поплавська хотіла забрати речі рідної людини з квартири, але дізналася, що вони знаходяться в офісі "Дизель Шоу".

"Ніхто мене не питав, і це мене дуже бентежить. З якою метою? Чому так сталося? На мою думку, це незаконно", - додала сестра артистки.

А адвокат, який займався справою ДТП, сказав, що це сталося через страх крадіжки.

"Потім мені сказав адвокат, призначений по ДТП, що вони боялися крадіжки, що загинула зірка - і хтось буде обкрадати квартиру. Це дурість", - підсумувала Людмила.

Про персону: Марина Поплавська Марина Поплавська - українська актриса, продюсер, комік, педагог. Прима проектів "Дизель Студіо". Кавалер Ордена "За заслуги" III ступеня (2018, посмертно), Почесний громадянин Житомира (2018, посмертно).

20 жовтня 2018 року о 06:43 ранку загинула на 49-му році життя в автокатастрофі в Київській області біля села Мила, коли автобус з акторами з "Дизель-шоу" врізався у вантажівку. Постраждали також актори Яна Глущенко, Євген Сморигін і Єгор Крутоголов.

