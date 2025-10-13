Рус
Тарас Цимбалюк вирішив кардинально змінитись - як зараз виглядає "Холостяк"

Христина Трохимчук
13 жовтня 2025, 10:20
Актор Тарас Цимбалюк наважився на експерименти у готельному номері.
Тарас Цимбалюк
Тарас Цимбалюк змінив зачіску / фото: instagram.com, Тарас Цимбалюк

Новий "Холостяк" та український актор Тарас Цимбалюк вирішив здивувати прихильників перед прем'єрою шоу та наважився на кардинальні зміни в іміджі. Артист виклав у свій Instagram фото у процесі перевтілення.

Цимбалюк з'явився у соцмережах з новою зачіскою. Актор висвітлив своє темне коротке волосся до білосніжного кольору та зробив це прямо у готельному номері.

"Привєтулі", — підписав своє дзеркальне селфі актор.

Тарас Цимбалюк
Тарас Цимбалюк став блондином / фото: instagram.com, Тарас Цимбалюк

Раніше актор повідомляв, що разом із Наталкою Денисенко, Олексієм Комаровським, Антоніною Хижняк та Анастасією Цимбалару вирушив до Болгарії. Там команда працює над продовженням комедійного фільму "Коли ти вийдеш заміж?".

Ймовірно, зміна іміджу Тараса Цимбалюка пов’язана саме зі зйомками нової частини стрічки. Через щільний графік актору довелося фарбувати волосся просто у готельному номері. Сам Цимбалюк поки не коментував з чим пов'язаний оновлений образ.

Тарас Цимбалюк
Тарас Цимбалюк - результат перевтілення / фото: instagram.com, Тарас Цимбалюк

Тарас Цимбалюк — Холостяк

Український актор театру та кіно Тарас Цимбалюк став головним героєм 14-го сезону романтичного реаліті-шоу "Холостяк", прем'єра якого запланована на осінь 2025 року. Актор, який раніше був двічі одружений і на момент початку зйомок не мав стосунків, погодився на участь у проєкті з метою знайти нове кохання, сприймаючи це як новий життєвий та телевізійний виклик, що вимагає максимальної відкритості.

Раніше Главред повідомляв, що український відомий актор і військовослужбовець Данііл Мірешкін відреагував на те, що Тарас Цимбалюк показався у військовій формі на зйомках. Він заявив, що актор зіпсував свою репутацію.

Також Тарас Цимбалюк відповів актору і військовослужбовцю Даніілу Мірешкіну, який заявив, що на тлі скандалів Цимбалюк не мав права одягати військову форму "Азова". Тарас зауважив, що наразі в Україні знімають багато фільмів та серіалів, які зображають війну, тому актори часто вдягають військову форму.

Хто такий Роман Цимбалюк?

Роман Цимбалюк - український журналіст, автор популярного YouTube-каналу. Колишній власний кореспондент агенції УНІАН у Росії. З 2017 до 2022 року - останній український кореспондент, акредитований при МЗС Росії на постійній основі. Відомий жорсткими та прямими запитаннями до російських політиків, зокрема до Володимира Путіна.

