Переможниця "Холостяка-13" екстрено покинула країну через суд

Інна Бєлєнь у гніві та поспіху квапилася за кордон.

Інна Бєлєнь новини - переможниця Холостяка-13 виїхала з країни / колаж: Главред, фото: instagram.com/innka_belen

Куди поїхала Інна Бєлєнь

Чому їй довелося вирушити в незаплановану поїздку

Українська блогерка Інна Бєлєнь стала заручницею обставин. Замість того, щоб відзначати День народження нового бойфренда, для якого вона готувала великий сюрприз, їй довелося в екстреному порядку покинути країну.

Причиною тому став судовий процес у Німеччині, який ініціював колишній чоловік Інни. Про це вона розповіла у своєму блозі в Instagram. "Мене викликали на засідання суду до Німеччини. На запитання, чи можна бути присутньою онлайн, відповіли коротко: "Штраф або позбавлення волі строком від п’яти днів", - написала вона.

Колишній обранець Бєлєнь подав позов з метою врегулювання пенсій. Через це блогерці довелося змінити свої плани, знехтувати станом здоров'я і мчати в іншу країну.

"Мій колишній чоловік хоче врівноважити пенсії. Так, пенсії, які ми будемо отримувати через 37 років, бо в нашому шлюбі я старша, і стаж роботи більший. І я не знаю, як він відчув саме цей момент, і чому саме зараз", - поскаржилася Інна Бєлєнь.

Інна Бєлєнь новини - переможниця Холостяка-13 виїхала з країни / instagram.com/innka_belen

Інна Бєлєнь новини - переможниця Холостяка-13 виїхала з країни / instagram.com/innka_belen

Про реаліті-шоу "Холостяк" "Холостяк" - реаліті-шоу побачень, що з'явилося в березні 2011 року на українському телеканалі "СТБ". Шоу є українською адаптацією американського проєкту "The Bachelor", повідомляє портал "Вікіпедія".

