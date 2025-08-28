Переможниця "Холостяка-13" екстрено покинула країну через суд

Читайте більше:
Українська блогерка Інна Бєлєнь стала заручницею обставин. Замість того, щоб відзначати День народження нового бойфренда, для якого вона готувала великий сюрприз, їй довелося в екстреному порядку покинути країну.
Причиною тому став судовий процес у Німеччині, який ініціював колишній чоловік Інни. Про це вона розповіла у своєму блозі в Instagram. "Мене викликали на засідання суду до Німеччини. На запитання, чи можна бути присутньою онлайн, відповіли коротко: "Штраф або позбавлення волі строком від п’яти днів", - написала вона.
Колишній обранець Бєлєнь подав позов з метою врегулювання пенсій. Через це блогерці довелося змінити свої плани, знехтувати станом здоров'я і мчати в іншу країну.
"Мій колишній чоловік хоче врівноважити пенсії. Так, пенсії, які ми будемо отримувати через 37 років, бо в нашому шлюбі я старша, і стаж роботи більший. І я не знаю, як він відчув саме цей момент, і чому саме зараз", - поскаржилася Інна Бєлєнь.
