Французького актора визнали винним і тепер він відбуватиме термін у тюремному ув'язненні.

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Депардьє - справжній росіянин / Колаж Главред, фото РБК

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Який вирок озвучили Жерару Депардьє

На який термін він сяде у в'язницю

Французьку кінозірку Жерара Депардьє було визнано винним у сексуальному насильстві над двома жінками і засуджено до 18 місяців умовного тюремного ув'язнення.

За даними Бі-Бі-Сі, 76-річного актора звинуватили дві жінки в тому, що він чіплявся до них під час роботи над фільмом 2021 року. Депардьє відкинув звинувачення проти нього, і його адвокат заявив, що подасть апеляцію.

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Суд у Парижі встановив, що одна з жінок, художниця-декораторка на ім'я Амелі, дала послідовні свідчення, тоді як розповіді актора з часом змінювалися. Згодом вона сказала журналістам, що вона "дуже зворушена" і задоволена вироком, який для неї став "перемогою, великим кроком уперед".

Жерар Депардьє / instagram.com/gerarddepardieu

Депардьє також був засуджений за напад на помічницю режисера на ім'я Сара.

Актор не був присутній у суді, щоб вислухати вирок, а замість цього працював на знімальному майданчику на Азорських островах.

Карін Дюр'є-Дібольт, адвокат, що представляє інтереси двох жінок, сказала, що сподівається, що вирок покладе край безкарності артиста в кіноіндустрії.

"Це перемога для двох жінок на знімальному майданчику, але це перемога для всіх жінок, які стоять за цією справою, і я думаю про всіх інших жертв Депардьє", - сказала вона репортерам.

Жерар Депардьє / show.obozrevatel.com

Адвокат також зазначила, що справу було закрито за кілька годин до початку Каннського кінофестивалю.

Виносячи умовний термін тюремного ув'язнення, суддя також заніс Депардьє до списку сексуальних злочинців і зобов'язав його виплатити компенсацію в розмірі 1000 євро (840 фунтів стерлінгів) Амелі і Сарі за "вторинну віктимізацію" - нещодавнє нововведення, що покриває додаткові страждання жінок від самого судового розгляду.

Адвокат Депардьє Жеремі Ассус звинуватив жінок у брехні під час надання свідчень.

Ймовірні напади сталися у вересні 2021 року, коли Депардьє знімав фільм під назвою Les Volets Verts (Зелені віконниці) про актора, що старіє і намагається змиритися зі своїми здібностями, що згасають.

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Раніше Главред писав про те, що Депардьє, титан французького кіно, який знявся більш ніж у 200 фільмах і телесеріалах, звинувачується в сексуальному насильстві над двома жінками під час зйомок фільму в 2021 році.

Нагадаємо, раніше французька акторка Елен Даррас звинуватила колегу за фільмом "Дискотека" (2008) легендарного артиста-путініста (і володаря паспорта країни-агресора РФ) Жерара Депардьє в тому, що він піддав її сексуальному насильству на знімальному майданчику.

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Хто такий Жерар Депардьє Жерар Депардьє відомий своїми ролями в таких фільмах, як "Зелена карта", "Людина в залізній масці" і "Життя Пі". Він також був номінований на "Оскар" 1991 року за головну роль у фільмі "Сірано де Бержерак". У 2013 році терорист Володимир Путін надав Депардьє російське громадянство після того, як він заявив, що збирається відмовитися від свого французького паспорта на знак протесту проти планів уряду щодо підвищення податків для найбагатших. Депардьє підтримує військове вторгнення Росії в Україну.

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