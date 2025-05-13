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"Це неетично і неправильно": Єфросиніна жорстко відповіла на звинувачення Фреймут

Анна Підгорна
13 травня 2025, 15:42
109
Ольга Фреймут розкрила, якими були її стосунки з колегою, проте Маша Єфросиніна піддала сумніву її слова.
Ольга Фреймут, Маша Ефросинина
Ольга Фреймут висловилася про Машу Єфросиніну - реакція ведучої / колаж: Главред, фото: instagram.com/freimutolia, instagram.com/mashaefrosinina

Читайте більше:

  • Що Ольга Фреймут розповіла про Машу Єфросиніну
  • Як ведуча відреагувала на слова колишньої колеги

Ведуча Ольга Фреймут дала рідкісне і вельми відверте інтерв'ю, в якому висловилася про свою колегу по українському телебаченню Машу Єфросиніну. Зокрема Фреймут зазначила, що мало знайома з Єфросиніною, однак знає, що та мала симпатію до чоловіка Ольги - продюсера та колишнього генерального директора Нового каналу Володимира Локотка.

Також над нею нібито сміялися через вживання української мови. "Вони розмовляли російською мовою і вважали мене селючкою, тому що я говорила українською", - розповіла ведуча.

На шоу "Дорослі дівчата" журналісти ТСН поцікавилися у Маші Єфросиніної, що вона думає про ці звинувачення на свою адресу. Та наголосила, що вважає слова Ольги Фреймут безпідставними.

Ольга Фреймут
Ольга Фреймут висловилася про Машу Єфросиніну - реакція ведучої / Скриншот YouTube

"Я, чесно кажучи, не дивилася (інтерв'ю Ольги Фреймут - прим. редактора), мені прислали кілька моментів. Я вважаю, що Оля дійсно дуже неординарна особистість, магнетична, талановита. В свій час, коли був "Ревізор", я вважала, що це майбутня велика зірка національного масштабу. В неї дійсно могло б бути неймовірне майбутнє. Але. Ми з нею дуже різні. Бо я, наприклад, рідко дозволяю собі взагалі кого-небудь обговорювати публічно. Я вважаю, що це неетично і неправильно, особливо своїх колег. І тим більше, я не дозволяю собі брехати. Так, я вважаю, що вона бреше. Я не дуже люблю виправдовуватися і мені зараз не цікаво витрачати час аудиторії "Дорослих дівчат" на це все, але факти говорять самі за себе.

По-перше, про українську мову, це повна брехня. Що ми начебто над нею насміхалися за українську мову. Я дуже давно дружу із Сергієм Притулою, обожнюю його. Немає що коментувати. І другий факт, який повністю доводить, що інтерв'ю брехливе, принаймні в моїй частині, що ми не були знайомі і не перетиналися. Ось вам факт. 2012 рік, я була керівницею, ведучою і продюсеркою проєкту "Шоумастгоуон". Я пішла до її майбутнього чоловіка і вмовляла його посадити в журі саме Олю Фреймут по причині того, що вважала, що в цьому шоу має звучати українська мова. Він свого часу наполягав виключно на російських артистах, таких як Манучаров та інших. Я сказала, що в українському шоу має звучати українська мова. Це був 2012 рік і таким чином там опинилася пані Фреймут. Виключно через моє прохання і мій ультиматум. І оскільки вона була в журі, а я керівницею, ведучою і продюсеркою, не важко уявити, що спілкувалися ми багато, бо я контролювала абсолютно все по сценарію і тощо. Тому всі добре знали, як її звати, ніхто над нею не насміхався. Тому давайте довіряти фактам", - розповіла Маша Єфросиніна.

Дивіться відео реакції Маші Єфросиніної на інтерв'ю Ольги Фреймут:

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Хто така Ольга Фреймут?

Ольга Фреймут - (справжнє ім'я при народженні Ольга Михайлівна коник, зараз-Локотко) - українська телеведуча, журналістка, письменниця і модель.
Прославилася в якості ведучої програм "Підйом", "Шоуманія", "Хто зверху?", "Ревізор" на "Новому каналі", а також "Голос країни. Перезавантаження" та "Інспектор Фреймут" на телеканалі" 1+1". У 2018 році стала "Директором Школи панянок" в реаліті-шоу "Від пацанки до панянки". У 2020 році стала учасницею проекту "Танці з зірками", повідомляє "Вікіпедія".

Хто така Маша Єфросиніна?

Маша Єфросиніна - українська телеведуча (Євробачення, Підйом, Фабрика зірок, ШоумаЅтгоуон, Маскарад), громадська діячка і засновниця громадської організації "Фонд Маша". Одна з найвпливовіших жінок України за версією видання "Фокус", і найуспішніших - за версією видання "НВ". З 2018 року - почесний посол ООН у галузі народонаселення в Україні.

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